Glasbena, plesna in kulinarična vročica za vse generacije

17.7.2017 | 12:15

Druženja ob dobri glasbi, jedači in pijači v Brežicah te dni ne manjka. (Foto: L. Rudman)

Brežice - Ta konec tedna so se v okviru Mestne promenade Brežice, dogodka, ki ga prireja Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, zvrstile Gvidove dogodivščine in koncert hrvaške zasedbe Cry Babies. Sinoči pa je v brežiškem starem mestnem jedru obiskovalce navdušil še jam session.

Danes od 15. ure dalje boste lahko razvajali brbončice s slastnimi Lars&Sven burgerji, večer pa se bo nadaljeval v ritmih salse. Plesno društvo SalSon bo namreč poskrbelo za plesno obarvan poletni večer, ki v svojo družbo vabi vse ljubitelje plesa. Z odličnimi poletnimi napitki in kulinariko pa bo poskrbljeno tudi za tiste, ki ples najraje le opazujete v prijetnem ambientu. Vstopnine ni.

S.G.

Foto: Luka Rudman

Galerija