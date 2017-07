Kolesar Adrie Mobil do etapne zmage in skupnega vodstva na Kitajskem

Novo mesto, Peking - Kolesarji Adrie Mobil te dni vrtijo pedala na dirki okrog jezera Qinghai na Kitajskem. Dirko je odlično začel Dušan Rajović, 19-letni Srb v dresu novomeškega moštva, ki je po drugem mestu v prvi etapi danes stopil še stopničko višje.

Dušan Rajović je bil najhitrejši v ciljnem šprintu glavnine. (Foto: Adrian Hoe)

Na dirki, na kateri je Marko Kump pred dvema letoma zmagal na petih etapah, je Rajović v drugi krožni etapi po ulicah Xininga v sprintu ugnal vse tekmece in prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Drugi je bil Italijan Riccardo Stacchiotti iz ekipe Nippo-Vini Fantini, tretji pa Turek Ahmet Örken.

Poleg rumene Rajoviću tudi zelena majica

»Danes je bila dirka dolga le 115 km. Zelo sem hvaležen moštvenim kolegom, da so me pripeljali na dobro pozicijo za zaključni sprint. Do konca dirke imamo še veliko etap in upam, da zmagamo še kakšno!« je po zmagi povedal Rajović, ki ima v skupnem seštevku šest sekund prednost pred Špancem Jonom Aberasturijem, ki je bil najhitrejši v prvi etapi, v drugi pa je končal na četrtem mestu. Rajović je tudi vodilni v točkovanju za zeleno majico najboljšega po točkah.

Rajović v rumeni majici vsaj za en dan. (Foto: Adrian Hoe)

Dirka še dolga, jutri vzpon na skoraj 4000 metrov

»Prva dva dni smo dosegli več od pričakovanj, po vseh težavah s prtljago smo začeli dirko res odlično. Res, da smo dirkali prva dva dni zelo pasivno in smo se osredotočili le na ciljne šprinte, a so zaključne akcije fantje izpeljali odlično. Dirka je dolga, zato se ne smemo preveč izpostavljati. Jutri nas čaka prva zahtevna etapa, saj se bomo povzpeli iz 2300 metrov nadmorske višine na 3819 metrov, kjer bo tudi gorski cilj HC kategorije. Rumene majice ne bomo branili, saj je za nadaljevanje dirke bolje, da jo za nekaj časa predamo drugim. Etapa bo dolga 133 km, gorski cilj je na 76. kilometru. Poskušali bomo, da se eden od naših fantov pridruži pobegu manjše skupine, Radoslava Rogino pa bomo poskušali pripeljati čim bolj svežega do začetka vzpona. Da imamo rumeno majico, je samo nam v prid in lahko to dobro izkoristimo v jutrišnji etapi,« pa je pred nadaljevanjem dirke, ki ima skupno 13 etap, optimističen trener Boštjan Mervar.

