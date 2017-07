Pijan in brez vozniške

Novomeški policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 43-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,75 miligramov alkohola. Avto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomilci na delu

V okoli Podturna pri Dolenjskih Toplicah je 14. 7. popoldne nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel nahrbtnik in torbico z dokumenti, denarjem, prenosnim telefonom in ključi. Državljana Švice je oškodoval za 2.500 evrov.

V noči na 15. 7. je neznanec s parkirnega prostora pred zidanico v kraju Zagorica, v občini Mirna, odtujil osebni avtomobil Volkswagen golf plus 1,2 TSI, sive barve, letnik 2010, registrskih oznak NM MS 003.

V kraju Gorica na območju Krškega je 15. 7. zvečer neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnike oškodoval za 3.000 evrov.

16. 7. v večernih urah je v kraju Malence na območju Krškega nekdo iz stanovanjske hiše ukradel denar, dve pištoli in naboje. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V noči na 16. 7. je v Artmanji vasi na območju Trebnjega nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar. Lastnico je oškodoval za 1.500 evrov.

Oškodovanci iz Dolenjskih Toplic so po prihodu z dopusta ugotovili, da je v času njihove odsotnosti nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in nakit. Škode je za okoli 2.500 evrov, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

