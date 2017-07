Občinskim nagrajencem zaploskal tudi Cerar

17.7.2017 | 14:40

Skupinska fotografija prejemnikov občinskih priznanj.

Predsednika vlade dr. Mira Cerarja je prvi sprejel žužemberški župan Franc Škufca.

Po slovesnosti je sledil še koncert dalmatinske klape Bonaca.

Žužemberk - V žužemberškem gradu je sinoči potekala slavnostna seja, na kateri so podelili občinska priznanja. Slovesnosti se je kot častni gost udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. Častna občanka je postala nekdanja učiteljica na žužemberški osnovni šoli Marija Kodre, v njenem imenu pa je priznanje prevzela Magda Kastelic Hočevar.

»V imenu Kulturno umetniškega društva Žužemberk sprejemam priznanje, ki ga je dobila Mimica Kodre, ki se te slovesnosti žal ni mogla udeležiti. Si je pa priznanje nedvomno zaslužila kot njen mož,« je dejala Kastelic Hočevarjeva in dodala, da je nagrajenka priznanja zelo vesela in počaščena, zato ji ga bo z veseljem predala.

Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja, sta bila Kodretova in njen pokojni mož Srečko v Žužemberku mnoga leta glavna in gonilna sila vsega kulturnega dogajanja v kraju. V svojih 35-letih službovanja na OŠ Žužemberk je skrbela za kulturno dogajanje na prireditvah, vodila je dramsko-recitacijsko sekcijo in se izkazala kot odlična režiserka. Pod njeno režijo so žužemberški ljubiteljski gledališčniki uprizorili vrsto, tudi zahtevnih odrskih iger in gostovali širom Slovenije, pa tudi v tujini. »Za svoje izjemno, požrtvovalno, ustvarjalno in življenjsko delo si zasluži, tako kot tudi njen pokojni mož, najvišje priznanje Občine Žužemberk,« so še dodali.

Nagrade tudi zagnanim prostovoljcem

Zlati grb občine je prejela Francka Ožbolt, dolgoletna predsednica Društva upokojencev Žužemberk, ki je s svojim delom na področju prostovoljstva, kulture in turizma je veliko prispevala k razvoju Žužemberka na številnih področjih. Srebrni grb so podelili Ludviku Leganu, ki je z vsem srcem predan svoji pokrajini. Je aktiven prostovoljec v več društev med katerimi je med najaktivnejšimi in je zmeraj pripravljen delovati v skupno dobro, za kar mu ni žal nobene prostovoljne ure. Bronasti grb pa je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Reber za dolgoletno delo na področju reševanja pred požari in pred drugimi naravnimi nesrečami ter na humanitarnem področju in ob okrogli obletnici društva.

Obenem so podelili kup pisnih priznanj in zahval občine. Pisno priznanje so prejeli: Alojzij Ljubič, mag. Bojan Suvorov, Ljiljana Herga, Miran Jenko, Domačija Krnc, Tadeja Lavrič, Dušan Mikec, Marjan Menger, Mešani pevski zbor Žužemberk, Ivana Špiletič, Nejc Zupančič, Srednjelipovški oglarji, Špela Pust in Edward F. Logan. Zahvalo pa so prejeli: Uroš Švarc, Janez Žerovc in Milena Podgoršek, Igor Tratnik, Andreja Može, Marija Breceljnik in Damjan Šetina.

Napredek očiten, priložnosti za razvoj še veliko

Na slavnostni seji se je župan ozrl tudi na do sedaj prehojeno pot občine. »Lahko sem vesel. Verjamem, da so tudi drugi, predvsem tisti, ki vidijo, da se projekti delajo, da se razvijajo in prihajajo tudi novi. Mislim, da je zelo uspešno leto za nami in verjamem, da je toliko pripravljenega, da bomo skozi leto imeli še veliko dela,« je dejal Škufca.

Predsednik vlade je v svojem govoru poudaril napredek občine in zagotovil nadaljnjo pomoč države pri njenem razvoju. »Lahko in lažje je pomagati nekomu, ki ve kam gre, ki ima vizijo, ki ima cilj in se za to tudi sam trudi. Mislim, da je ravno vaša občina primer takšnega razvoja,« je dejal Cerar.

Ob koncu slovesnosti je župan s predstavnikom mesta Pregrada iz Hrvaške Markom Vešligajem podpisal še sporazum o sodelovanju. Za piko na i slovesnosti je poskrbela dalmatinska klapa Bonaca.

Besedilo in fotografije: R. N.

