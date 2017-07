FOTO: Kačji pastir za las ušel gasilcem

17.7.2017 | 16:45

Tako se je začenjala noč. (Foto: M. L.)

Kostanjeviško noč so popestrili čolni, ki so zapluli po Krki. Zmagal je Canadair. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Etnološko društvo Prforcenhaus Kostanjevica na Krki je v soboto s tradicionalno Kostanjeviško nočjo poskrbelo za živahno dogajanje na prireditvenem prostoru, tako imenovanem Otoku, ob sotočju Studene in Krke. Obiskovalci pa so napolnili tudi južni leseni most na Krki in del nekaterih mestnih ulic.

Na prireditvi sta za glasbeni začetek poskrbela pihalna orkestra iz Kostanjevice na Krki in Šentjerneja. Šentjernejski zasedbi je dobrodošlico izrazil predsednik Prforcenhausa Jurij Kovačič in pri tem izročil darilo predstavniku šentjernejskega orkestra Janezu Selaku.

Na prireditvi, ki jo je vodila Mihaela Kovačič, so posebej pozdravili predstavnika Etnološkega društva Liški pustje in Etnografskega društva Korant Markovci.

Živahno je bilo tudi pod odrom, kjer so zaplesali otroci.

Kostanjeviško noč so popestrili čolni, ki so zapluli po Krki. V ocenjevanju so se čolni razvrstili tako: zmagal je čoln Canadair, drugo mesto je osvojil Kačji pastir, ki je za las ugnal tretje uvrščene Gasilce, čoln Gumijasta račka je bil četrti, Kmečki hram pa peti.

M. L.

