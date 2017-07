FOTO: Prvi dan sojenja za umor Andreja Cekute; obtožena trdila, da so bili močno pijani

17.7.2017 | 16:45

Aleš Olovec in Martin Kovač sta bila danes zelo samozavestna. Njun najpogostejši odgovor na "kritična" vprašanja je bil, da sta bila pijana.

Krško - Na krškem okrožnem sodišču se je danes pred petčlanskim sodnim senatom (v njem so poleg predsedujoče sodnice Cvetke Ogorevc Sotelšek in sodnika Gojmirja Pešca še trije sodniki porotniki) začelo sojenje 20-letnemu Alešu Olovcu in 29-letnemu Martinu Kovaču.

Obtožnica ju bremeni, da sta v noči na 13. februar v neposredni bližini Kovačevega doma v Žabjeku v Podobčju tako hudo pretepla prijatelja 26-letnega Andreja Cekuto, da je ta zaradi poškodb dan pozneje umrl v UKC Ljubljana. Omenjena sta izživljanje snemala in ga predvajala na Facebooku.

Tožilka Mateja Roguljič je tako kot na predobravnalnem naroku še enkrat prebrala dolg seznam poškodb, ki jih je med večurnim obračunom utrpel Cekuta: odrgnine, podplutbe, zlomljen nos, poškodbe oči, zadnjice, ram, komolca, hrbta, raztrganine ustnic, oteklost in krvavitve možganov, krvavitve v trebuhu in možganskem deblu. Očitata se jima dve kaznivi dejanji: umor in neupravičeno snemanje, za kar je zagrožena kazen od 15 do 30 let zapora oz. do enega leta zapora.

ŽALIL MAMO

Olovec je v svojem zagovoru izpostavil, da je Cekuta tri mesece žalil njegovo mamo. »Ni nehal, čeprav sem ga opozoril, da ga bom zaradi tega premikastil. Nisem mu imel namena vzeti življenja. Ni šlo za umor ali naklepen umor, ker sem ga na koncu dal na bok,« je trdil Olovec in poudaril, da so bili takrat vsi trije pijani. Rekel je, da je bil tako pijan, da se ni zavedal vsega, kar je počel, niti ne tega, da je Cekuta tako hudo poškodovan.

Aleš Olovec

»Po tistem sem imel krvave, otečene in razpokane členke na rokah. Ker so bili krvni madeži tudi po pesku, mislim, da nisem udarjal le Cekute po obrazu, ampak sem mikastil tudi po pesku.«

Povedal je še, da sta se s pokojnim nekaj ur prej pomerila v dogovorjenem dvoboju. »Andrej me je izzval, hotel je vedeti, kdo je močnejši. Rekel sem mu, da se nočem tepsti, a me je izzival toliko časa, dokler nisem privolil. Snemal naju je Martin z mojim telefonom, pobudo za snemanje pa je dal Andrej,« je še povedal Olovec in nadaljeval, da so po tistem šli v Kovačevo hišo, nekaj časa so še pili in igrali karte, nato naj bi Martin Andreju dal denar, da je šel po cigarete, a se je vrnil brez denarja in cigaret. »Ko se je vrnil, sva ga midva čakala na poti pred hišo,« je opisoval situacijo preden se je začel obračun, zaradi katerega Cekute danes ni več med živimi.

NAJPREJ MIRIL

Kovačeva zgodba je bila malenkost drugačna, saj je rekel, da sta Cekuto, ki je šel po cigarete, z Olovcem pričakala v kuhinji. Potem je svojo izjavo popravil, da pa je mogoče Olovec šel ven, malo kasneje še on.

Martin Kovač

»Andrej je »zajebaval« Aleša. Rekel sem jima, naj se umirita, a je Andrej še naprej »jebal« mamo Alešu, ta pa je ponavljal, naj neha. Andrej tega ni razumel. Potem sta se stepla,« je opisoval Kovač in omenil, da mu je Olovec v roke potisnil telefon in mu naročil, naj snema. Spomnil se je, da je Olovec Cekuto vrgel po tleh, ga boksal in metal z dvorišča proti travniku.

Priznal je, da je tudi on Cekuto dvakrat ali trikrat brcnil v hrbet in enkrat ali dvakrat v glavo. »Kaj drugega nisem počel. Prenehala sva, ko sva videla, da se Andrej ne odziva. Alešu sem rekel, da bi poklicala rešilca, pa je rekel, da ne. Klical sem Andrejevega brata, da bi mu rekel, naj pride, a se ni javil.«

Povedal je še, da je pokojni Cekuta v pijanem stanju vedno »zajebaval« ljudi, včasih je bil tudi fizično agresiven. Ni znal povedati, zakaj se je vmešal v obračun med prijateljema, in na koncu poudaril, da je bil pijan.

IZVEDENCA

Danes so zaslišali tudi dva izvedenca, in sicer Boruta Štefaniča (sodne medicine) in Mateja Kravosa (psihiatrične stroke). Prvi je dejal, da je večina Cekutnih poškodb nastala z brcanjem. "Šlo je za seštevek poškodb, ni enega udarca, ki bi jasno izstopal," je rekel Štefanič in dodal, da če bi žrtev bila deležna takojšne pomoči, bi imela nekaj možnosti za preživetje, tako pa ji ob prihodu reševalcev ni bilo več mogoče pomagati.

Izvedenec Kravos je izpostavil, da je šlo za tridnevno popivanje vseh treh vpletenih - žrtve in obtožencev - , zato ni mogoče govoriti o enkratnem dogodku ali nekem izjemnem zunanjem dejavniku, ki bi vplival na dejanja. Na vprašanje, ali bi lahko govorili o neprištevnosti, je rekel, da ne, saj samo alkohol ne more biti dovolj za takšno stanje.

Poudaril je, da je v tem primeru, ko sta obtoženca dejanje posnela, moč sklepati, da sta bila vendarle sposobna razmišljanja, saj je bilo treba telefon nastaviti. "Dojemanje situacije ni bilo patološko," je trdil psihiater in dodal, da je alkohol v tem primeru pripeljal le do večje brezbrižnosti.

Mateja Roguljič

Okrožna tožilka Mateja Roguljič kljub temu, da se Olovec in Kovač sklicujeta na to, da sta bila močno pijana in se ni spominjata dogajanja, vztraja pri obtožbi. Kovačev zagovornik Dušan Medved bo skušal dokazati, da njegova stranka ni zadala usodnega udarca, zato je vložil dodaten dokazni predlog, in sicer si bo izvedenec sodne medicine ogledal vse tri posnetke, ki so nastali v kritični noči, in skušal ugotoviti, kakšne posledice je imel kateri udarec.

Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo prihodnji ponedeljek.

Tekst in foto: J. Ambrožič

Galerija