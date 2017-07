Tabor Mojca letos gostil že 800 otrok, pričakujejo jih še 1000

18.7.2017 | 08:50

Dolenjske Toplice - Tudi na 4. tednu letošnjih Veselih angleških počitnic, ki se je v Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah začel včeraj, je zelo živahno. Dvesto otrok, starih od 4 do 14 let, prihaja iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine.

Mladi se na Taboru Mojca odlično zabavajo. (Foto: DPM Mojca)

Letos tabor praznuje 25-letnico, ena od posebnosti pa je tudi ta, da se več kot 1000 otrok vrača v ta raj pod mogočnimi kočevskimi gozdovi.

Dopoldnevi so namenjeni angleškim delavnicam, ki so letos v znamenju planeta Zemlje, popoldnevi so rezervirani za športne dejavnosti, večeri pa dan zaključujejo z obilico smeha in zabave.

Otroci tudi na morje brezplačno

Letos so pri Mojci uspeli v tabor sprejeti več kot 300 otrok na brezplačne počitnice. Šestdeset otrok bo letovalo v akciji Pomežik soncu, 230 pa se je že udeležilo zdravstvene kolonije.

Ples, učenje angleščine, lokostrelstvo, plavanje in še mnoge druge aktivnosti popestrijo teden počitnic. (Foto: DPM Mojca)

Mnogi otroci se na Tabor Mojca vračajo več let zapored. (Foto: DPM Mojca)

S.G.