Z odkritjem spominske plošče so se poklonili slavni rojakinji

18.7.2017 | 08:05

Odkritja spominske plošče so se poleg žužemberškega župana, Magde Kastelic Hočevar in igralke Lucije Ćirović udeležili tudi sorodniki slavne igralke.

Minilo je 120 let, odkar se je v tej hiši rodila Zalla Zarana, prva slovenska zvezda v Hollywoodu.

Žužemberk - S sinočnjim odkritjem spominske plošče so se Suhokranjci poklonili Rozaliji Sršen, prvi Slovenki, ki ji je uspel preboj v meko ameriške filmske industrije. V nedeljo je namreč minilo 120 let od njenega rojstva.

Rozalija je na svet prijokala 16. julija 1897, njena rojstna hiša, današnja Avbljeva hiša, pa stoji pod mogočnim žužemberškim gradom. Številni Suhokranjci so na slavno rojakinjo še kako ponosni. Med njimi tudi Magda Kastelic Hočevar, ki je z učiteljsko kolegico Natašo Škrbe ter učenkami Špelo Zajec, Tjašo Slak in Petro Držan pred leti o njej napisala raziskovalno nalogo. »Nanjo smo lahko zelo ponosni. Vsaj kraj pač nima igralke, ki bi prišla do Hollywooda in to tako zgodaj,« pravi Kastelic Hočevarjeva, ki je ob pisanju naloge odkrila marsikaj zanimivega. »Dejansko sem odkrila eno žensko, ki je imela neskončno volje in vztrajnosti. Z vso energijo je dosegla to, kar si je zastavila, biti igralka v Hollywoodu.«

Odkritja spominske plošče so se udeležili tudi nekateri sorodniki. Njena pranečakinja Irena Melan je o Zalli Zarana, kakor je bilo njeno umetniško ime, povedala, da se je komaj 17-letna podala čez lužo in da so bili njeni začetki, ker ni znala angleščine, težki. Trajalo je veliko mesecev, če ne celo kakšno leto, preden je začela dobivati kakšne manjše vloge. Ker ni imela družinske podpore, je bila včasih lačna in je kot brezdomka spala kar na ulici.

A imela je neverjeten pogum in željo, da uspe v Hollywoodu. Ko je v iskanju vloge že skoraj obupala, je po dolgotrajnem naporu končno le dobila prvo ponudbo, in sicer manjšo vlogo španske plesalke. »Ko so to snemali, so večkrat ponavljali prizor. Kot je zapisala v pismu domačim, je včasih plesala tako dolgo, da ji je že kri špricala izza nohtov,« pove njena pranečakinja.

Zalla Zarana je bila zvezda nemega filma, a ko se je v Hollywoodu začelo novo obdobje zvočnega filma, je prekinila svojo igralsko dejavnost, ker se ni prilagodila novim pogojem igranja, ki so od igralk zahtevali čisto drugačno interpretacijo. Umaknila se je iz filmskega sveta, a Hollywooda ni zapustila. V začetku 30-ih let prejšnjega stoletja se je poročila z bogatim ameriškim trgovcem z železnino Teom Lohmanom, ki se je po poroki preselil k njej. Živela sta skupaj do leta 1944, ko je Teo umrl. Zalla se ni nikoli več poročila in v svoji vili na Fuller Avenue je živela do svoje smrti, 12. julija 1967, štiri dni pred svojim sedemdesetim rojstnim dnem. Ker potomcev ni imela, je vse svoje premoženje zapustila sorodnikom.

Kulturno umetniško društvo Žužemberk je tudi letos njej v spomin pripravilo spominsko uro, s katero so se tudi končali letošnji Trški dnevi.

