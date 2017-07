Trk brez poškodovanih; padel z lestve

18.7.2017 | 07:15

Včeraj ob 13.16 uri so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Globoko, občina Brežice, kjer je prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, vozilo na plin preventivno pregledali, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi ter jih počistili. Poškodovanih v prometni nesreči ni bilo.

Delovni nesreči

Ob 15.31 se je v podjetju na Tovarniški ulici v Krškem poškodoval delavec. Gasilci PGE Krško so nudili prvo pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 16.18 je v naselju Veliki Dol, občina Krško, občan padel z lestve in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so občana oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Pomoč helikopterja in gasilcev

Ob 11.16 so posredovali gasilci PGE Krško v naselju Pod goro v občini Krško, kjer so občanki s tehničnim posegom odklenili vrata na osebnem vozilu.

Ob 13.00 je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Brnik posredoval v SB Brežice, od koder so prepeljali obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Ob 22.28 je pri kraju Zasap, občina Brežice, gorel odpadni material. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu 2 Blok zadružna-Jurkaš.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM na izvodu GOR. DOBRAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.