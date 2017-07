Ob jubileju so prevzeli novo vozilo

18.7.2017 | 10:10

Dobrniški prostovoljni gasilci in gasilke so v soboto ob praznovanju 90-letnice delovanja društva prevzeli tudi sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25.

Ob jubileju so pripravili tudi gasilsko parado.

Dobrnič - Dobrniški gasilci so v soboto praznovali 90. obletnico svojega delovanja. Jubilej so obeležili z gasilko parado in prevzemom novega, sodobnega gasilskega vozila, ki je velika pridobitev za tukajšnje društvo.

V Dobrniču so gasilsko društvo ustanovili leta 1927, takrat je društvo štelo 30 aktivnih in enega častnega člana. Skozi desetletja so v društvu skrbeli za razvoj ter za izboljšanje potrebne opreme in strokovnosti gašenja, še posebej pa so zadovoljni z delom zadnjih desetih let, pripoveduje predsednik PGD Dobrnič Silvester Prpar. V kraju so namreč zgradili nov gasilski dom, v katerem imajo tudi vso ustrezno opremo, po novem pa se gasilci in gasilke veselijo še sodobnega gasilskega vozila GVC 16/25, ki so ga slovesno prevzeli v soboto.

Novo vozilo, ki tukajšnjim gasilcem omogoča lažje, hitrejše in učinkovitejše posredovanje, je ocenjeno na več kot 240 tisoč evrov, pri nabavi so društvu pomagale Gasilska zveza Trebnje, občina Trebnje in krajevna skupnost Dobrnič. Kot še pravi Prpar, je za tukajšnjo krajevno skupnost značilna velika povezanost krajanov, ki imajo posluh tudi za gasilstvo. »Podobno, kot že mnogokrat v preteklosti, se je ponovno pokazala solidarnost ljudi, ki so prispevali znatna sredstva za nakup novega vozila, veliko denarja pa so prispevali tudi različni donatorji,« dodaja.

Ob 90-letnici delovanja so dobrniški gasilci izdali tudi zbornik, v katerem so med drugim predstavili zgodovino društva s poudarkom na zadnjih desetih letih. Zbornik je v sodelovanju z upravnim odborom uredila Tanja Kužnik. Ob jubileju so podelili tudi priznanja in odlikovanja.

J. S., foto: Anja Kužnik

