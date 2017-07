Skrivanje na strehi tovornjaka neuspešno

18.7.2017 | 09:20

V kraju Podstenice na območju Dolenjskih Toplic je minuli konec tedna neznanec vlomil v lovsko kočo in odtujil agregat in akumulator. Škode je za okoli 1700 evrov. Iz garaže stanovanjske hiše v kraju Jankoviči na območju Črnomlja pa je včeraj dopoldne nekdo ukradel visokotlačni čistilec. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Prijeli tri ilegalce

V noči na torek so policisti na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje prijeli državljana Afganistana, ki se je skrit na strehi tovornega vozila skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo.

Brežiški policisti pa so okoli 19. ure v Prilipah izsledili in prijeli dva državljana Kosova, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tudi njiju so, tako kot afganistanskega ilegalca, po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

S.G.