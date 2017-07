Poklicni gasilci Krke olimpijski prvaki

18.7.2017 | 11:00

Novo mesto - Na 16. gasilski olimpijadi, ki je potekala v avstrijskem Beljaku, je zadnji tekmovalni dan prinesel velik uspeh tudi enoti poklicnih gasilcev PIGD Krka. Tekmovalna ekipa A je v soboto namreč prepričljivo zmagala in osvojila naslov olimpijskega prvaka.

Veliko zmagoslavje Krkinih poklicnih gasilcev na največjem gasilskem tekmovanju na svetu

Na največjem gasilskem tekmovanju na svetu - sodelovalo je 232 ekip iz 27 držav - sta sicer nastopili dve Krkini ekipi: ekipa članov A v poklicni kategoriji in ekipa članov B v klasični kategoriji. Že sama uvrstitev na tekmovanje je velik dosežek, saj je konkurenca velika, zato morajo gasilci za dobro uvrstitev dati vse od sebe in pokazati svoje veščine in znanje s področja požarnega varstva.

Krkini gasilci so se odlično odrezali v klasični suha vaja z motorno črpalko in štafeti 8x50 metrov z ovirami.

Naporne priprave so se obrestovale

Na tekmovanje sta se Krkini ekipi pripravljali štiri leta in se po uspešnih kvalifikacijah tudi uvrstili nanj. Priprave so vključevale najmanj dvakrat tedensko gasilske vaje, kondicijske priprave in skozi vse leto tudi udeležbo na državnih tekmovanjih.

Tekmovalna disciplina, v kateri so na olimpijadi nastopili Krkini gasilci, je bila klasična suha vaja z motorno črpalko in štafeta 8x50 metrov z ovirami. Ekipi Krkinih gasilcev v poklicni kategoriji, ki je osvojila prvo mesto, so bili največji konkurenti predstavniki ekip iz hrvaškega Varaždina in ekipa iz Poljske.

Naslov olimpijskega gasilskega prvaka je nagrada za trdo delo in složnost ekipe v minulih štirih letih.

Redna usposabljanja so nujna

Gasilska tekmovanja so sicer pomemben del vsake gasilske organizacije. Gasilci s pomočjo gasilskih tekmovanj pridobivajo nove člane, vadijo gasilske veščine in vzdržujejo fizično pripravljenost. V PIGD Krka si z rednimi usposabljanji zaposlenih in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov prizadevajo za to, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v Krki zelo majhna. Ker pa se zavedajo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organizirajo več vaj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov. Tako vsako leto organizirajo in izvedejo več kot 35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih Krkinih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji, kar brez dvoma prispeva k vrhunski pripravljenosti in odličnim rezultatom na tekmovanjih.

S.G.