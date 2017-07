Zdaj na vrsti le še oprema športne dvorane

18.7.2017 | 11:40

Mirnopeški župan Andrej Kastelic in direktor podjetja Elan Inventa Miha Šter sta dopoldne podpisala pogodbo o dobavi in montaži opreme za športno dvorano pri OŠ Toneta Pavčka. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Mirnopeški župan Andrej Kastelic je direktorjem podjetja Elan Inventa iz Begunj na Gorenjskem Mihom Šterom dopoldne podpisal pogodbo za dobavo in montažo opreme za športno dvorano pri tamkajšnji osnovni šoli Toneta Pavčka. S tem se eden največjih projektov v zgodovini občine Mirna Peč, gradnja nove šole z vrtcem in športno dvorano, po petih oz. šestih letih bliža h koncu. Novo šolo in vrtec so odprli decembra leta 2012, gradnja športne dvorane je bila zaključena junija letos.

Dobava in montaža opreme je ocenjena na 222.537 evrov. Tako kot samo gradnjo šole, vrtca in športne dvorane bo tudi ta strošek sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer v višini 40 odst. normativne vrednosti oz. dobrih 24 odst. dejanske vrednosti naložbe. Prav tako pa je občina za opremo športne dvorane pridobila 62.132 evrov iz Fundacije za šport.

Odprtje nove dvorane na rojstni dan Toneta Pavčka

Pogodba obsega dobavo in montažo tribun, delilne zavese, mehkih oblog sten, zaščite parketa, športne opreme za košarko, nogomet in odbojko, letvenikov, blazin ter opremo pedagoških in spremljajočih prostorov. Projekt opreme je izdelalo podjetje Studio ur.a.d. iz Nove Gorice, nadzor izvajanja del pa bo izvajalo podjetje Urbing gradbeni inženiring. Dela bodo predvidoma zaključili v septembru, temu pa bo sledila še montaža plezalne stene, ki bo stala 23.630 evrov in jo bo postavilo podjetje PS 49, proizvodnja športne opreme, iz Pivke. Kot je povedal župan, odprtje nove športne dvorane načrtujejo za rojstni dan rojaka in častnega občana Toneta Pavčka, praznuje ga 29. septembra, po katerem šola tudi nosi ime.

Mirnopeška dvorana bo namenjena šolski in rekreativni vadbi ter izvajanju ostalih programov športa in različnih prireditev, med drugim bo omogočala tudi vadbo in tekmovanja košarke 1. državne lige, rokometa, malega nogometa, odbojko in badmintona v nižjih kategorijah ter programov športnega plezanja, za kar do sedaj v občini ni bilo pogojev. Za gledalce bo ob vzhodni stranici tribuna s 444 sedeži, od tega bo 387 izvlečnih in 57 fiksnih sedežev.

M. Ž.

Galerija