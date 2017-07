Gorska etapa Rajoviću odvzela rumeno majico

18.7.2017

Dušan Rajović je slekel rumeno majico vodilnega, jutri bo znova vozil v zeleni majici najboljšega po točkah.

Novo mesto, Peking - Po pričakovanjih se je po tretji etapi dirke Tour of Qinghai Lake na Kitajskem, na kateri nastopajo kolesarji novomeške Adrie Mobil, premešal vrstni red na vrhu.

Prva gorska etapa je dobila nove junake dirke, sedmerica kolesarjev si je v cilju priborila dobri dve minuti prednosti. Srbski kolesar v dresu Adrie Mobil Dušan Rajović, ki je bil najhitrejši na včerajšnji etapi, je sicer zadržal zeleno majico kot najboljši kolesar po točkah, izgubil pa je rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

Pred kolesarji je še deset etap na dirki na Kitajskem.

Novi vodilni je Belorus Stanislau Bazhkou, kateremu je tudi pripradla tretja etapa. Slovenci smo ga lahko spoznali na letošnji spomladanski Veliki nagradi Adrie Mobil, kjer je zasedel tretje mesto. Najboljši Adriin kolesar na današnji tretji etapi je bil Žiga Grošelj na 17. mestu.

Žiga Grošelj je bil najboljši kolesar Adrie Mobil v 3. etapi, končal jo je na 17. mestu.

Etapa s 25 kilometrskim vzponom na skoraj 4000 metrov

»Današnja etapa se je začela zelo hitro. V ospredju se je večkrat izoblikovala večja skupina, v glavnem smo imeli vedno dobro pokrito. 15 kilometrov pred začetkom 3.819 metrov visokega in skoraj 25 kilometrov dolgega vzpona se je v ospredju izoblikovala skupina petih, za njo pa še skupina devetnajstih kolesarjev, v kateri je bil od naših le Žiga Grošelj. Peterica je imela že minuto in pol prednosti. Zadaj smo začeli z lovom in na začetku klanca ujeli ubežno skupino, medtem ko se je v tem trenutku v ospredju izoblikovala sedmerica, ki si je do gorskega cilja prikolesarila 2:40 prednosti. Na vrhu vzpona je bilo do cilja še 55 km. Za sedmerico je na vrh prišla glavna grupa, v kateri je bilo 38 kolesarjev, od naših Radoslav Rogina, Gregor Gazvoda in Žiga Grošelj. Na vrhu smo takoj začeli z lovom, skupaj z ukrajinsko ekipo Kolss. Do cilja se je razlika zmanjšala in na koncu znašala 2 minuti in deset sekund," je dogajanje na etapi povzel trener Boštjan Mervar.

Od kolesarjev Adrie Mobil je v skupnem seštevku zdaj najvišje uvrščen Radoslav Rogina na 26. mestu. Jutri kolesarje čaka še ena težka etapa v dolžini 159 km z dvema gorskima ciljema 1. in 2. kategorije, njen cilj bo ob jezeru Qinghai Lake na višini 3300 metrov.

Rezultati 3. etape

S.G.