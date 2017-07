Uredili bodo dvosmerno kolesarsko pot in pločnik

Ob Dobovski cesti v Brežicah bodo zgradili novo kolesarsko stezo in pločnik.

Brežice - Na odseku od rondoja Trnje do gradu Brežice, ob Dobovski cesti, so danes začeli z izgradnjo dvosmerne kolesarske poti in pločnika. Sočasno izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljala cesto za dostop do gradbišča.

Gradnja predvidoma do konca septembra

V času gradnje veljajo zapore cest, obvozi so urejeni.

Kolesarska steza in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah bosta dopolnila mrežo površin, namenjenih kolesarjem in pešcem, v sklopu investicije pa bo občina obnovila tudi javno razsvetljavo. Vrednost del po pogodbi znaša 388.000 evrov, izvajalec del je podjetje HPG Brežice d.o.o., ki je bilo izbrano v postopku javnega naročanja. Gradnja pločnika in kolesarske steze bo predvidoma zaključena konec septembra letos. V času izvajanja del veljajo zapore cest, obvozi so urejeni.

Gradbišč bo v brežiški občini letos še več.

Letos zaključenih že pet investicij

V letu 2017 Občina Brežice sicer namenja približno 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšujejo dostop in prometno varnost.

Letos so zaključili pet investicij na področju prometne infrastrukture: izgradnja pločnika in kolesarske steze na Čatežu ob Savi, pločnik in cesta na Velikih Malencah, Vinarska cesta na Bizeljskem, cesta in rondo s pločnikom na odseku lokalne ceste Bukošek-Dobova (rondo Sela) in 2. faza pločnika Velika Dolina (izgradnja pločnika od priključka k šoli do postaje za avtobus).

Gradbišč v občini bo še več

V tem letu bo občina začela še z gradnjo pločnika ob državni cesti na Bizeljskem (odsek Bizeljsko-Orešje) in v Globokem ob odseku regionalne ceste Kapele-Rakovec ter gradnjo pločnika Mali Obrež ob lokalni cesti Kapele-Dobova – od vrtca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova do križišča z javno potjo Gaberje-Mali Obrež.

