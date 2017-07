Počena cev poplavila Kulturni dom, ponekod brez elektrike

18.7.2017 | 19:45

Na cesti Dvor - Žužemberk se je davi ob 5.45 prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo hlodovino. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče, nudili pomoč pri odstranjevanju razsute hlodovine, ki je blokirala cesto ter s pomočjo vlečne službe postavili vozilo na kolesa. Poškodovanih ni bilo, je bila pa cesta zaradi nesreče eno uro popolnoma zaprta.



Poplavljen Kulturni dom



Danes nekaj minut po 6. uri zjutraj je v Ulici talcev v Straži zaradi počene vodovodne cevi voda zalila kletne prostore Kulturnega doma. Gasilci PGD Vavta vas so vodo izčrpali in pomagali pri sanaciji posledic izlitja.



V sredo brez elektrike



Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo, 19.7.2017, od 7:30 do 11:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA.



Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje pa obvešča odjemalce, da bo v sredo,19.7.2017, od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOLČJA JAMA in TP VRTAČE.



V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

S.G.