Nesreča na Gubčevi - skupila jo je telefonska omarica

19.7.2017 | 07:00

Včeraj ob 10.44 sta na Gubčevi ulici v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, posuli iztekle motorne tekočine in zaščitili poškodovano omarico s telefonskimi priključki. O dogodku je bil obveščen Telekom Slovenije in občinski vzdrževalec cest, ki je postavil začasni obvoz. Posredovali so tudi reševalci NMP Brežice, vendar so udeleženi v nesrečo odklonili njihovo pomoč. Obveščene so bile pristojne službe.

Pomoč helikopterja

Ob 11.49 je poletel helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Brnik in iz SB Brežice prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Našli ostanek protitočne rakete

Ob 7.25 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije v naselju Jereslavec, občina Brežice, s travnika odstranila najden ostanek protitočne rakete jugoslovanske izdelave. Najdbo sta do uničenja ustrezno uskladiščila.

Nevarni sršeni

Ob 20.30 so na stanovanjski hiši v naselju Potok, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas uničili in odstranili sršenje gnezdo.

Drevo na cesti

Ob 21.09 je na cesti Soteska-Črmošnjice, pri Starih žagah, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Razžagali in odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto.

M. K.