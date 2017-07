Na Portovalu atletski dogodek leta

19.7.2017 | 09:45

Novo mesto - Atletski klub Krka bo na stadionu Portoval v Novem mestu danes gostil 28. mednarodni atletski miting, na katerem bo nastopilo okoli 140 tekmovalcev, od tega 50 iz tujine. Prve bodo začeli skakalke v višino (ob 16:45), ostale discipline pa se bodo zvrstile po 18. uri.

Atleti prihajajo iz 11 držav - Češke, Slovaške, Avstrije, Latvije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Namibije, Portugalske, Velike Britanije, Italije in Slovenije - tekmovali pa bodo v 10 moških in 8 ženskih disciplin. Letos bo že tretjič na sporedu tudi memorialna disciplina – met kopja, ki jo prirejajo v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja prof. Marijana Špilarja, ki je bil reprezentant nekdanje Jugoslavije in nekdanji slovenski rekorder, kasneje pa odličen trener in predvsem vrhunski pedagog, ki je za služen za vzgojo številnih novomeških atletov.

Prvo ime mitinga bo Hrvat Stipe Žunić, trenutno 11. na svetovni rang lestvici v suvanju krogle z rezultatom 21,48, ki se bo pomeril z reprezentančnim kolegom Nedžadom Mulabegovićem in Hamzo Alićem iz BIH. Oba imata rezultate preko 20 m.

Drugo ime mitinga bo atletinja iz Velike Britanije Perri Shakes-Drayton, ki se bo Dolenjskim gledalcem predstavila v teku na 400 m. Njen osebni rekord znaša 50,50, letos pa je že tekla 52,37. Pomerila se bo z atletinjo iz Namibije, Tjipekaporo Herungo, ki beleži osebni rekord 51,24.

Zanimiva bo tudi disciplina skok s palico. Pri moških se bo bronasti iz lanskega EP v Amsterdamu Robert Renner pomeril z domačo in tujo konkurenco, pri dekletih pa bo nastopila finalistka z OI Tina Šutej. Za oba bo to predzadnja priložnost za normo za nastop na SP V Londonu.

V memorialni disciplini meta kopja bomo spremljali borbo med Italijanom Robertom Bertolinijem, Bosancem Dejanom Mileusničem in Srbom Vedranom Samcem, vsi z rezultati preko 80 m, in slovenskim rekorderjem Matijo Kranjcem, ki še vedno išče priložnost za met prek 80 m.

Zelo močna disciplina bo tudi skok v daljino med dekleti, kjer sta prijavljeni Latvijki, sesti Lauma in Mara Griva, z rezultati krepko preko 6,50, zelo konkurenčna pa jima bo Slovakinja Jana Veldakova, ki je pred tednom dni skočila 6,55. Vse tri se bodo borile z normo za SP – 6,75.

V metu diska bo domačin Tadej Hribar, ki je letos postavil osebni rekord prek 57 metrov, prav tako iskal priložnost, da se približa 60 metrom. Med dekleti pa bo zanimivo gledati Ptujčanko Veroniko Domjanovo, ki je pred dnevi osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu do 23 let.

Zanimive bodo tudi šprinterske discipline, kjer se bodo slovenski šprinterji pomerili s tujimi tekmovalci.

