Zagrabili priložnost in uresničili sanje

19.7.2017 | 11:45

Vse dobro z novim vozilom, gasilci! (Foto: PGD: Veliki Cirnik)

Tekmovalci so se pomerili v treh igrah. Igre so vsako leto različne, ena izmed njih pa vedno poteka s staro ročno brizgalno. (Foto: PGD Veliki Cirnik)

Vsaka sekunda šteje. (Foto: PGD Veliki Cirnik)

Veliki Cirnik - Članom Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik se je uresničila velika želja, s tem ko so nedavno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo GVM-1 s štirikolesnim pogonom.

Na sobotni slovesnosti je, kot sporočajo iz društva, na prizorišče prišel ešalon gasilcev s poveljnikom društva Jankom Kosom, na prireditvenem prostoru je nastopil pevski zbor Društva vinogradnikov Malkovec, zbrane je nagovoril predsednik društva Jože Zaplatar. »Za nas je bil v zadnjem obdobju cilj opremiti društvo z vozilom, ki bo zadostovalo našim potrebam. Kot veste, je območje našega društva hribovito in marsikje težko dostopno in smo potrebovali vozilo s štirikolesnim pogonom. Kljub temu, da smo o tem razmišljali že dlje časa, so bile naše besede o novem kombiju že v letošnjem letu nepredstavljive. Ob koncu lanskega leta se je ponudila priložnost, ki smo jo zagrabili z odprtimi rokami in nam je uspelo uresničiti naše sanje. Čeprav se zdaj zdi, da smo postorili vse, kar je bilo potrebno, nas tudi v prihodnje čaka veliko dela. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo izpolnjevati naše poslanstvo,« je rekel Zaplatar.

Ob prisotnosti poveljnika Gasilske zveze Sevnica in regijskega poveljnika Gašperja Janežiča sta udeležence dogodka nagovorila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Gasilske zveze Sevnica Vinko Knez.

Preizkus in blagoslov novega vozila

V odsotnosti botra vozila Janeza Valanta je v njegovem imenu ključe avtomobila poveljniku predal skrbnik vozila Mirko Koritnik, poveljnik pa jih je izročil šoferju Tomažu Remarju, ki je kombi tudi preizkusil in vsem obiskovalcem pokazal, da deluje. Novo gasilsko vozilo je blagoslovil župnik Jakob Trček.

Brez tekmovanja ni šlo

Društvo je v soboto pripravilo tudi Gasilske igre brez meja. Na že 21. tovrstnem tekmovanju, ki se ga je udeležilo 15 ekip, so se gasilci pomerili v treh igrah. Zmago je slavila ekipa Na hitro zbrani Trebelani, drugi so bili gasilci PGD Primož, tretji pa člani PGD Krmelj. Ženska ekipa je bila tokrat le ena, vendar so gasilke iz PGD Zabukovje kljub temu dokazale, da so si pokal res zaslužile.

