V pričakovanju evropskega denarja za lokalni razvoj

19.7.2017 | 10:30

Krško - Regionalna razvojna agencija iz Krškega kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje po prvem pozivu tekočega programskega obdobja za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja pričakuje skupaj nekaj manj kot 1,48 milijona evrov evropske podpore.

Prijavljenih 20, ustreznih pa 15 vlog

Za denarno podporo evropskih skladov za razvoj podeželja, za regionalni razvoj in za pomorstvo ter ribištvo se je prijavilo skupaj 20 kandidatov, ocenjevalna komisija pa je kot primerne ocenila 15 vlog. Sicer pa je bilo v omenjenem prvem pozivu za Posavje skupaj na voljo nekaj več kot 1,75 milijona evrov evropske podpore.

Med prijavljenimi vlogami so Mladinski center Krško s projektom Rast(išče) sreče in sevniška občina s projekti Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje, Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja in Najboljša riba je posavska riba. Za finančno pomoč se potegujejo tudi projekti Ribiške družine Brestanica-Krško Povezani s Savo, Občine Krško Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov, Podjetna 9ka in Zelena doživetja Posavja, Občine Radeče Stara šola za nove ideje, Središče podjetniških impulzov ter Interpretacijski ribnik Savus, brežiške Komunale Zeleno Posavje - za naravo in zdravje in še nekaj drugih projektov.

Agencija bo vloge, ki jih je potrdil upravni odbor LAS Posavje, poslala v potrditev službi, pristojni za končno odobritev prijavljenih projektov, oz. Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Drugi tovrstni poziv bo Regionalna razvojna agencija iz Krškega objavila predvidoma v začetku prihodnjega leta, še poroča STA.

S.G.