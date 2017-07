Mladi prostovoljci bodo razbijali predsodke in stereotipe

19.7.2017 | 12:50

Glavne teme tabora bodo: prostovoljstvo, begunska kriza, perspektiva mladih v Evropi in aktivno državljanstvo. (Foto: arhiv DRPD Nm)

Novo mesto - Danes je v dolenjsko prestolnico prispelo 35 mladih, starih od 18 do 30 let, in 7 vodij skupin, ki bodo sodelovali na taboru Putevima EU, ki ga organizira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Glavne teme tabora, ki bo potekal na Grmu - Centru biotehnike in turizma Novo mesto, bodo: prostovoljstvo, ki bo vključevalo tudi delo na terenu, begunska kriza, perspektiva mladih v Evropi in aktivno državljanstvo.

Skozi aktivnosti tabora bodo udeleženci spoznavali samega sebe in svoje cilje, pridobili nova znanja in kompetence, raziskali Novo mesto ter imeli možnost pogovora s prosilci za azil in prostovoljci, ki delajo z njimi. Z uporabo različnih metod za neformalno učenje bodo ozavestili izbrane teme ter razbijali predsodke in stereotipe, ki so v naši družbi prepogosti.

Tabor Putevima EU bo potekal na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto.

Združili bodo prijetno s koristnim

Udeleženci bodo pridobili različne kompetence: socialne kompetence za učinkovite medsebojne odnose (komunikacijske in socialne veščine), spretnost reševanja konfliktov, sposobnost prevzemanja različnih perspektiv, sposobnost sprejemanja drugih kultur, sposobnost sodelovanja, učenje učenja, ter kulturno zavest in njeno izražanje.

Tabor je del projekta Putevima EU, ki je financiran v okviru programa Evropa za državljane 2014 - 2020. Nosilec projekta je razvojna agencija PORC iz občine Erdut (Hrvaška), ostali partnerji pa so Občina Erdut (Hrvaška), Društvo Dunav 1245, Sremski Karlovci (Srbija), Občina Sremski Karlovci (Srbija), Občina Danilovgrad (Črna Gora), Občina Doboj (Republika Srbska, Bosna in Hercegovina) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija). Projekt je namenjen krepitvi povezanosti in sodelovanja ter informiranju prebivalstva v sodelujočih državah, ob hkratnem razvijanju medkulturnega dialoga, medsebojnega razumevanja in prostovoljstva.

S.G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 56m nazaj Oceni Društvo za iskanje in razvijanje stalno novih problemov Novo mesto Preglej samo prijavljene komentatorje