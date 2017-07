Nenavadna akcija trebanjskih policistov, kenguru na varnem

19.7.2017 | 13:55

Mirna - Trebanjske policiste so v nedeljo pozno popoldne obvestili, da naj bi občan v bližnjem vinorodnem okolišu opazil kenguruja, ki je skakljal v bližini ceste in s tem ogrožal prometno varnost. Nenavadna prijava se je izkazala za resnično, malega ubežnika pa so policisti izsledili in ujeli s pomočjo gasilcev prostovoljnega gasilskega društva Mirna.

Uspešna akcija mirnskih gasilcev in trebanjskih policistov (Foto: PU Novo mesto)

Za naše kraje neobičajna žival je, kot so na novomeški PU potrdili za STA, pobegnila s turistične kmetije Ranč Aladin na Gomili pri Mirni na Dolenjskem. Kenguru je že na varnem, v družbi drugih eksotičnih in domačih živali, ki jih imajo na ranču Aladin. Med drugim lahko tam občudujete dvogrbo sibirsko kamelo Aladina, kenguruja Bobija, ježevce in rakune.

S.G.