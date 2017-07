Rogina po solo akciji ujet tik pred ciljem, Rajović končal dirko

19.7.2017

Radoslav Rogina je z današnjim podvigom precej napredoval v skupnem seštevku. (Foto: I.V./arhiv DL)

Novo mesto, Peking - Četrto 159 kilometrov dolgo etapo na dirki Tour of Qinghai Lake na Kitajskem, kjer pedala vrtijo tudi kolesarji novomeške Adrie Mobil, je zaznamoval močan veter, ki je skupino razbil na več manjših. Kolesar dneva je bil Hrvat v dresu Adrie Mobil Radoslav Rogina, ki je bil dolgo sam v begu in so ga ujeli 15 km pred ciljem.

Zmagovalec etape je postal Turek Ahmet Örken iz ekipe Torku Sekerspor, ki jo vodi Novomeščan Branko Filip. Drugo mesto je osvojil Italijan Davide Mucelli, ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, tretji pa je bil še en Italijan Antonio Santoro.

Rogina v skupnem seštevku napredoval za 16 mest

Radoslav Rogina je bil danes deseti, na tem mestu pa je tudi v skupnem seštevku, za Mucellijem zaostaja dve minuti in dvajset sekund. "Ker sem bil razočaran z včerajšnjim razpletom, sem se danes odločil, da poskušam naredit kakšen pobeg. Napadel sem takoj v začetku prvega klanca in ostal sam na čelu. Spotoma sem ujel ubežnike, ki so ušli že pred klancem, a nihče ni mogel naprej z mano in sem se odločil, da grem sam. 100 km sem bil sam v ospredju. V zadnjem delu etape je pihal močan bočni veter, tako da me je do cilja ujelo kar nekaj kolesarjev. Upam, da se spočijem in da bo počutje še naprej dobro, saj je dirka še dolga," je po prihodu na cilj povedal Rogina.

Zmagovalec druge etape končal dirko

Kako težka je bila etapa, priča tudi podatek, da kar 16 kolesarjev ni prišlo do cilja.. Žal je med njimi tudi srbski kolesar v dresu Adrie Mobil Dušan Rajović, ki je blestel v prvih dveh etapah. Ekipa ga bo zelo pogrešala v sprinterskih etapah.

