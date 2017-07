Sanje po obvoznici postajajo realnost

19.7.2017 | 16:30

Na Mirni sta dopoldne tukajšnji župan Dušan Skerbiš in Robert Radakovič iz novomeškega podjetja GPI podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za t. i. minsko obvoznico. (Foto: J. S.)

Pripravljena projektna dokumentacija bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove prometnice.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo dograjeni obvozni cesti nazdravili v letu 2020.

Mirna - Po več kot petdesetih letih prizadevanj t. i. mirnska obvoznica vse bolj postaja realnost. Dopoldne so namreč na Mirni podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa bo lahko gradnja prometnice, ki je izrednega pomena za razvoj gospodarstva v Mirnski dolini, tudi stekla.

Gre za prestavitev sedanje državne ceste R1, ki povezuje Sevnico in Trebnje, eno najbolj ozkih grl pa sta prav mirnski most in odcep za mirnsko poslovno cono, zato bo nova prometnica, ki se je je prijelo ime mirnska obvoznica, pomembna pridobitev. »Naložba razbremenjuje promet čez središče Mirne in omogoča boljšo pretočnost prometa na relaciji Sevnica–Trebnje, hkrati pa omogoča tudi boljši razvoj podjetnikom v celotni Mirnski dolini, še posebej pa vsem podjetjem na desnem bregu reke Mirne, kjer imamo poslovno industrijsko cono in kjer je kar nekaj podjetij, ki to obvozno cesto nujno potrebuje,« prvi pojasnjuje mirnski župan Dušan Skerbiš.

Slaba dva kilometra nove ceste bodo v večjem delu zgradili po ozemlju mirnske občine, približno četrtino pa po sosednji šentrupertski. »Naložba je zelo pomembna tudi za našo občino in za vse občine proti Sevnici, kajti z obvoznico mimo Mirne urejamo ozko grlo na mirnskem mostu. Tako na ta način tudi Šentrupert postaja še bližje avtocesti, posredno pa občanom in občankam Mirnske doline z novo prometnico dvigujemo tudi vrednost nepremični,« o pomenu naložbe pravi šentrupertski župan Rupert Gole.

Zdaj bo torej najprej na vrsti priprava projektne gradbene dokumentacije in projekta za izvedbo. Dokumentacijo, ki bo predvidoma nared v osmih mesecih, bo pripravilo novomeško podjetje GPI, vrednost pogodbenih del znaša 106 tisoč evrov. Gre za dokaj zahteven projekt, saj je na med drugim trasi predvidena gradnja treh mostov – čez reko Mirno in potok Zabršščico v mirnski ter potok Sotla v šentrupertski občini.

Gradnja nove ceste je sicer ocenjena na štiri milijone evrov, denar bo zagotovila država, le za gradnjo pločnikov in javne razsvetljave bodo potrebna občinska sredstva. Še pred tem pa bo treba pridobiti nekaj zemljišč, okrog 30 odst. jih je namreč še v zasebni lasti. A če bo šlo vse po načrtih, bi se lahko po novi prometnici mimo Mirne vozili že v drugi polovici leta 2020.

J. S.

