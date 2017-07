Hlev gasilo 68 gasilcev, škoda velika

20.7.2017 | 06:50

Na Studencu v občini Trebnje je sinoči nekaj minut pred 22. uro zagorelo ostrešje gospodarskega objekta, hleva. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek, Račje Selo, Občine, Vrhtrebnje, Šentlovrenc in Velika Loka so požar na hlevu velikosti 20x30 metrov pogasili in ognju preprečili razširitev na sosednje objekte. Gasilci so ob pomoči mehanizacije premetali veliko količino ožganega sena in organizirali odvoz na začasno deponijo. Živali v spodnji etaži hleva niso bile poškodovane, gasilci so ob pomoči lastnika poskrbeli za zračenje in zaščito živali. V požaru je zgorelo skoraj celo ostrešje hleva in velika količina sena. Škoda je velika. Vzrok požara bodo raziskali policisti. Gasilci PGD Trebnje ostajajo na požarni straži. V akciji gašenja in sanaciji požarišča je sodelovalo 68 gasilcev.

Gorelo tudi v naravi

Ob 16.39 je v naselju Srednje Grčevje v občini Novo mesto gorela suha trava in nizko grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 21.27 je v Semiču, v ulici Med vinogradi, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Semič so pogasili dva manjša požara, kjer je gorela odpadna plastika. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 14.47 je v naselju Pavlova vas, občina Brežice, zagorela podrast in grmičevje. Posredovali so gasilci PGD Pišece in PGD Sromlje, ki so požar na površini 1,5 ha pogasili.

Gorel avto

Ob 13.12 je v ulici Glavna cesta v Mirni zagorelo osebno vozilo. Krajani so začeli z gašenjem vozila, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Mirna. Gasilci so še s termovizijsko kamero pregledali vozilo in počistili cestišče.

Z avtom na bok

Ob 15.21 se je na cesti Črnomelj-Vranoviči, občina Črnomelj, voznica z osebnim vozilom prevrnila na bok. Poškodovano so Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj prepeljali v zdravstveni dom, kjer so jo oskrbeli. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in do prihoda reševalcem pomagali poškodovanki.

Našli bombo

Ob 8.50 so v Šmarjeti v občini Šmarješke Toplice delavci pri gradbenih delih našli ročno bombo, angleške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Notranjske regije sta nevarno najdbo odstranila in varno uskladiščila.

S helikopterjem v UKC

Ob 12.25 so dežurni reševalci HNMP na Brniku s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali obolelo osebo iz Splošne bolnišnice Novo mesto v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bodanes od 8.00 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER na izvodu ŠMAVER KIRN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Čatež vas - nizkonapetostni izvod Šentviška pot in na območju TP Žakovc, Brezje, Ponikve, Apnence med 8.00 in 11.00 uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj - nizkonapetostni izvod Zdole med 8.00 in 14.00 uro.

M. K.