Dolenjka uspela v deželi pravljic

20.7.2017 | 10:00

Renata Bukovac je vzrediteljica psov pasme shih tzu, s svojimi lepotci pa žanje tudi izjemne uspehe na razstavah. (Foto: osebni arhiv)

Trebnje - "Nihče se ne vtika v drugega. Ni obsojanja, zakaj ali kako je kdo kaj naredil. Smatra se, da je to pač njegova odločitev in ne tvoj problem," o življenju v tujini pravi Renata Bukovac, ki se je z družino pred sedmimi leti iz Trebnjega odpeljala na Dansko.

V deželi pravljičarja Hansa Cristiana Andersena je službo najprej dobil njen starejši sin, ki je bil takrat star 20 let. "Z njim je odšel tudi moj mož, ki je takoj dobil zaposlitev pri istem podjetju kot sin. Sama sem ostala v Sloveniji še devet mesecev in počakala, da je mlajši sin zaključil osnovno šolo," pojasnjuje Renata.

Brezplačno učenje danskega jezika

Novo okolje ji ni povzročalo težav, tudi zato ne, ker so ob prihodu na Dansko imeli brezplačno šolanje s strani države. "Danskega jezika se lahko tri leta učiš brezplačno. Jezik ni lahek, zato potrebuješ ogromno volje in energije, da ga osvojiš." Danes vsi v družini govorijo dansko, sporazumevajo pa se tudi v angleščini, ki jo sicer Danci kar dobro obvladajo.

Večkratni šampion

Pred dvema letoma je začela izdelovati lesene izdelke, ki nosijo ime Renata's wood work, in se preživlja samo s tem. "Danci cenijo rokodelstvo in lasten trud, ki ga vložiš v izdelek, zato v večini primerov ni težko prodati nečesa, kar si ustvaril.

Veliko časa pa namenja tudi vzreji psov pasme shih tzu. "Moja prva psička te pasme je iz Slovenije, samček pa je prišel iz Danske. Takrat sem tudi prvič obiskala Dansko in bila prevzeta nad njeno lepoto. V preteklih letih smo se udeležili mnogo razstav po vsej Evropi in osvojili kar nekaj šampionskih nazivov. Ker vzrejam mladiče v zlati in črni barvi, ki so redkost, ni problema prodati mladiče in ponavadi imam čakalno vrsto za njih," še dodaja Renata, ki o vrnitvi v Slovenijo za zdaj ne razmišlja.

