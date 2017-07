FOTO: Žunić čez 21 metrov, Griva tik pod normo za SP, Kokalović pa je pomahal v slovo

20.7.2017 | 11:05

Rezultat mitinga je z 21,07 v suvanju krogle dosegel Hrvat Stipe Žunić. (Foto: B. B)

Bo dovolj za SP ali ne? Latvijki Laumi Griva so v skoku v daljino do mednarodne norme (6,75) zmanjkali trije centimetri. (Foto: B. B)

Gregor Kokalović (desno) je zadnjič tekel pred novomeško publiko. (Foto: B. B)

Robertu Rennerju se ni izšlo po načrtih - trikrat je podrl na 5,40. (Foto: B. B)

V teku na 400 m so o zmagi odločale stotinke, ki so šle v prid Britanki Perri Shakes-Drayton (levo). (Foto: B. B)

Tadej Hribar je bil drugi v metu diska. (Foto: B. B)

V memoriali disciplini, ki jo v AK Krka prirejajo v spomin na nekdanjega odličnega metalca kopja in dolgoletnega športnega pedagoga prof. Marijana Špilarja, je zmagal Italijan Roberto Bertolini.

Novo mesto - Najstarejši mednarodni atletski miting v Sloveniji je tudi tokrat postregel s pestro udeležbo tekmovalcev, izostali pa niso niti lepi rezultati. Žal je bilo lovljenje norm za skorajšnje svetovno prvenstvo v Londonu neuspešno, se je pa ena tekmovalka tej povsem približala, in sicer Lauma Griva iz Latvije, ki so ji v skoku v daljino zmanjkali le trije centimetri - skočila je 6,72, kar pa bo bržkone vseeno dovolj, da jo bomo lahko gledali tudi v Londonu.

Krepko preko 6 metrov sta skočili tudi Jana Veldakova (Slovaška) s 6,43 in Lamuina sestra Mara Griva (6,29).

Robertu Rennerju (Kladivar) in Tini Šutej (Mass) se v skoku s palico prav tako ni izšlo vse po njunih željah. Robert je preskočil 5,20 in bil drugi za Portugalcem Rubemom Mirando, ki je prav tako skočil 5,20, a je imel manj poprav od Rennerja, ki je trikrat podrl letvico na 5,40. Tretji je bil Jak Rogel (Olimpija), s preskočenih 5,00. Šutejeva je sicer zmagala z dobrim skokom preko 4,45, na 4,55 pa ji je zmanjkalo nekaj centimetrov. Druga je bila Italijanka Tatiane Carne (4,00), tretja pa Nikol Jiroutova s Češke, s preskočenih 3,80.

V moškem suvanju krogle je Hrvat Stipe Žunić, ugnal vso konkurenco z odličnim metom prek 21 metrov (21,07). Drugi je bil njegov reprezentančni kolega Matija Carek, ki je kroglo dosegel izid 18,26, tretji pa domačin Tadej Hribar (Krka) z rezultatom 14,98.

V metu kopja je na je slavil Italijan Roberto Bertolini (78,48), drugi je bil Srb Vedran Samac (74,54), tretji pa Bosanec Dejan Mileusnić (72,14).

V metu diska je zmagal Hrvat Martin Marić z metom 58,14, drugi je bil Tadej Hribar (55,96), tretji pa Srb Darko Radaković (48,26). Pri dekletih je v metu diska z rezultatom 55,50 zmagala Veronika Domnjan (Ptuj), druga pa je bila Čehinja Marketa Slavikova (40,74).

Pri članicah, je v teku na 400 m zmagala Britanka Perri Shakes-Drayton (52,72), pred Slovakinjo Iveto Putalovo (52,75), tretja pa je bila Namibijka Herunga Tjipekapora (53,89).

V teku na 100 m pri dekletih sta si prvi dve mesti pritekli Srbkinji Maja Čirić (11,90) in Katarina Sirmić (12,09), tretja pa je bila domačinka Tinkara Zalokar (Krka), ki je tekla 12.34. Pri članih je zmagal Hrvat Zvonimir Ivašković (10,71), drugi je bil Italijan Fabrizio Cegli (10,93), tretji pa Blaž Brulc (Krka), ki je tekel 10,98.

V finale teka na 100 metrov se je uvrstil tudi Gregor Kokalović (Krka), za katerega je bila to zadnja tekma pred domačim občinstvom v karieri. Najboljši novomeški šprinter - klubska rekorda ima na 100 m (10,32) in 200 m (20,81) - in sedemkratni državni prvak na 100 in 200 metrov je pri 31 letih napovedal slovo od tekmovališč. Njegova zadnja tekma bo v nedeljo na državnem prvenstvu v Celju.

V skoku v višino je zmagal Čeh Petr Picha (2,10), drugi pa je bil Andraž Durjava (Krka), s preskočenimi 1,85. Pri dekletih je slavila Hrvatica Ana Simić (1,87) pred Čehinjo Nikolo Strachovo (1,80) in atletinjo iz Nove Gorice Mihaelo Makarović, ki je preskočila 1,60.

