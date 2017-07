VIDEO: Glasbeni prvenec predsedniškega kandidata Žige Papeža

20.7.2017 | 15:00

Žiga Papež odslej tudi v glasbenih vodah. (Foto: B.B./arhiv DL)

Novo mesto - Aktualni predsedniški kandidat Žiga Papež je v sodelovanju z Ansamblom Topliška pomlad posnel svojo prvo avtorsko pesem in videospot ter ju včeraj tudi javno objavil na Papster Facebook in YouTube profilu.

"Pesem z naslovom Slovenski narod govori o predobrih, preveč iskrenih in dobronamernih Slovencih, ki so zaradi svoje hitre zaupljivosti vse večkrat pretentani, opeharjeni oziroma poteptani s strani Slovenskih »veljakov«.Ti brezskrbno zasedajo svoje položaje in se nam s svojih prestolov posmehujejo," je sporočil Papež.

Igra futsal, na točen termin začetka zbiranja podpisov še čaka

V teh dneh je 23-letnik z Rateža aktiven v Bukarešti, kjer v dresu slovenske reprezentance igra na evropskem prvenstvu diabetikov v futsalu. Danes jih čaka polfinalni obračun. Boj za predsedniško kandidaturo pa bo znova bolj v ospredju v drugi polovici avgusta, ko naj bi začel tudi z zbiranjem podpisov podpore.

S.G.

Slovenski narod - Žiga Papež in ansambel Topliška pomlad