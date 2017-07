FOTO: Zagorel hlev pri Antonu Štepicu

20.7.2017 | 12:15

Pri Mucljevih, kakor se pri hiši reče po domače, je danes še polno gasilcev, znancev, sorodnikov. Zjutraj so bili tam tudi kriminalisti.

Ostrešje je popolnoma uničeno.

Sorodniki in sosedje so se lotili čiščenja hleva.

Studenec pri Trebnjem - Že zjutraj smo poročali o požaru na Studencu pri Trebnjem. Danes dopoldne smo se odpravili na kraj dogodka. Tam je bilo še veliko trebanjskih gasilcev, ki so s hleva metali ožgano seno in slamo, sorodniki in prijatelji so čistili hlev. Lastnika domačije Antona Štepica sicer ni bilo doma, saj je šel na zavarovalnico v Trebnje, da bi se dogovoril za cenitev škode. Bil pa je tam njegov brat Jože.

»Včeraj smo zmetavali otavo. Vsega skupaj osem nakladalk. Z delom smo končali okoli 21. ure, potem smo še pomalicali in odšli vsak k sebi,« je povedal Jože, ki večkrat pomaga bratu pri večjih opravilih na kmetiji. Ne le on, ko je treba, pridejo tudi drugi sorodniki in prijatelji. Tako je bilo tudi včeraj.

»Ko smo mi odšli, je šel brat s traktorjem še po balo, da si je pripravil krmo za zjutraj. Po tistem je stopil v mlekarnico, nakar je opazil, da se je na hodnik v hlevu s senom usul ogenj. Začel je kričati. V tistem sem še jaz pogledal skozi okno in opazil, da je streha že v ognju,« je pojasnil gospodarjev brat, ki živi nekaj deset metrov stran.

Hitro ukrepanje preprečilo večjo katastrofo

Zelo hitro so prihiteli gasilci. »Reševali smo stroje in odpeli krave, ki pa sploh niso hotele iz hleva. Ker so gasilci uredili prezračevanje, so živali lahko ostale kar noter,« je še povedal Jože. »Betonska plošča preprečila, da bi se požar širil v pritličje, kjer je 20 krav.«

Ogenj je uničil ostrešje, okoli 13 nakladalk otave in precej slame, ki so jo tja zmetali pred kratkim, ko so poželi ječmen in pšenico.

Vodja intervencije Lovro Hren, sicer poveljnik PGD Trebnje, je povedal, da so z gašenjem začeli pet minut po pozivu. "Ob 21.58 smo bili na kraju. Moram pohvaliti našo operativo, saj je bil odziv članov odličen - ob prvem izvozu je šlo na intervencijo 24 gasilcev. Ko smo zagledali prizor, je bilo jasno, da gre za polno razvit požar. Plameni so segali že preko strehe," je pojasnil in dodal, da so požar hitro lokalizirali, da se ni širil na sosednje objekte.

Letos že skoraj 60 požarov

Sledilo je zahtevno fizično delo, saj je v igri seno, kar pomeni, da je treba premetati sleherno bilko. Verjeli ali ne, to so delale tudi ženske.

"To je letos največji požar na našem območju. Moram povedati, da imamo letos največ intervencij, odkar deluje naše društvo, našteli smo jih že 56," je še povedal Hren.

Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so bili o požaru na Studencu obveščeni sinoči nekaj pred 22. uro. "Po prvih zbranih obvestilih policistov je zagorelo v večjem gospodarskem poslopju, kjer je bilo shranjeno seno, ogenj pa se je razširil in zajel celotno ostrešje objekta. Po oceni lastnika je škode za okoli 30.000 evrov. V požaru ni bil nihče poškodovan. Policisti in kriminalisti so danes opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin požara. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo," je pojasnila Drenikova.

Tekst in foto: J. Ambrožič

