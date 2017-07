Radeška papirnica po vnovičnem zagonu spet z dobičkom

20.7.2017 | 13:20

Foto: RPN

Radeče - Skupna Radeče papir nova (RPN) je imela v prvem poletju 21,6 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj 11 odst. več kot v enakem obdobju lani, in pri tem ustvarila 440.000 evrov dobička pred obdavčitvijo in amortizacijo. Tri leta po vnovičnem zagonu radeške papirnice, ki je leta 2012 končala v stečaju, ta tako spet posluje pozitivno.

Pozitivni podatki potrjujejo spodbuden trend, ki so ga v skupini napovedali že ob koncu lanskega leta. Od januarja do konca junija letos se je povečalo tudi število zaposlenih v družbah Radeče papir nova in Muflon, in sicer z 280 na 300, do konca leta pa naj bi se ta številka povečala še za 15 novih sodelavcev.

V skupini RPN letos načrtujejo prihodke v višini 43 milijonov evrov, kar je približno 15 odst. več kot lani. Kot pravijo v vodstvu radeške papirnice, so v zadnjih mesecih na trgu papirja za vrednostne dokumente pridobili nekaj novih kupcev, ki pa jih zaščite podatkov kupcev in držav ne morejo razkriti.

B. B.