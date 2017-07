Gori v Ekosistemih v Zalogu. Obstaja nevarnost eksplozije! Več gasilcev se je zastrupilo z dimom. Evakuirali stanovalce. Požar omejili

20.7.2017 | 17:15

Policisti so zaprli vse dostope do požarišča (most med Potokom in Lokami). (Foto: B. B.)

Najbližje sosede v Zalogu so evakuirali. Izpraznili so tudi nekdanji opekarski blok. Gasilci se borijo, da bi zaščitili najbližje hiše. (Foto: B. B.)

Straža - Nekaj po 16. uri je zagorelo v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži, kjer je sortirnica odpadkov. Ljudje se sprašujejo, ali se dogaja drugi Kemis. Po Straži in okolici se vali črn dim.

"Obstaja nevarnost eksplozije, ljudje v bližnji okolici naj ne odpirajo oken in naj se ne približujejo požarišču," opozarja poveljnik štaba civilne zaščite Občine Straža Martin Krštinc.

V tem podjetju ni zagorelo prvič. V enem zadnjih požarov, decembra 2014, so se tam vnele bale z odpadnim materialom, ogenj se je razširil ter uničil bager in stroj za drobljenje, zajel pa je tudi stebre na objektu. Takrat so iz družbe poročali o milijonski škodi. Milijonska škoda je nastala tudi v požaru marca 2013.

Ekologi že vrsto let opozarjajo, da ta obrat predstavlja ekološko bombo.

Dodano ob 18.15

Iz neuradnih virov smo izvedeli, da naj bi v novomeški bolnišnici sprejeli dve osebi, ki sta se zastrupili z dimom.

Dodano ob 18.30

Predstojnik urgentnega centra v SB Novo mesto dr. Bojan Kostić je za Dolenjski list povedal, da so zaradi zastrupitve z dimom sprejeli enega gasilca, deležen je bil terapije in ostal na opazovanju.

"Pripravljeni smo tudi za primer množične nesreče, a zaenkrat moram poudariti, da je stanje na terenu stabilno. Tam so reševalci in pomagali so že več gasilcem, ki so se zastrupili z dimom, a ni bilo tako hudo, da bi jih morali prepeljati v bolnišnico," je še povedal dr. Kostić.

Dodano ob 18.45

Izvedeli smo, da so že evakuirali stanovalce iz bližnjih objektov, sicer pa iz bližnje obrtne cone lastniki umikajo premično premoženje. Po naših neuradnih informacijah bi najprej zagorelo v predelu, kjer so sicer lesni sekanci, požar pa naj bi se nato razširil na druge predele sortirnice. Le nekaj 10 metov stran od nje stoji plinska postaja. Na terenu so poklici in številni prostovoljni gasilci.

Dodano ob 21.40

Direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič je povedal, da je okoli 200 gasilcem (poklicnim iz GRC in prostovoljnim iz občin Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice ter Žužemberk), ki so na terenu že vse od četrte popoldne, požar uspelo omejiti, kar pomeni, da se ne širi in gori le še znotraj podjetja.

Kdaj jim bo požar uspelo pogasiti, ni znal napovedati: "To je ogromen kompleks, gori vsaj na površini 300 krat 300 metrov."

Po besedah Blažiča so se zaposleni v Ekosistemih še pravi čas po izbruhu uspeli umaknili, tako da nihče od njih ni bil poškodovan.

Na vprašanje, ali imajo težave s "firbci" je dejal: "Sploh ne, verjetno zato, ker jih policija odvrača, zaprla je ceste in jih ne spušča blizu."

Dodano ob 22.30

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je za TV Slovenija povedal, da v Zalogu še vedno gorijo plastični odpadki v balah.

"Ker je bilo požarišče zelo obširno, smo aktivirali helikopter Slovenske vojske, ki je bil v veliko pomoč gasilcem, na ta način smo preprečili še večjo katastrofo. Po prvih informacijah je začelo goreti v lopi, ogenj se je potem razširil, pojavljali so se požari na več lokacijah."

Dejal je še, da so zaradi zastrupite z dimom v novomeški zdravstveni dom oz. bolnišnico odpeljali pet gasilcev. "Verjetno gre za običajne stvari, ki se dogajajo zaradi vdihavanja dimnih plinov. Upam, da ne bo kaj hujšega."

Dodano ob 22.55

"V zvezi z požarom v Zalogu, štab CZ občine Straža obvešča občane, da naj do jutra ne odpirajo oken, omejitev velja za vse v radiju 5 km od požarišča v Zalogu. Ponovne informacije bomo posredovali v jutranjih urah," so sporočili iz novomeškega centra za obveščanje.

