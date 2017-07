Gasilci včeraj niso delali le v Zalogu

21.7.2017 | 06:45

Včeraj ob 8.57 uri se je na AC v smeri Novo mesto-Obrežje med priključkoma Starine-Kronovo, občina Novo mesto, prevrnilo osebno vozilo s prikolico, na kateri je bilo naloženo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in pomagali avto vleki. Poškodovanih ni bilo.

Ob 10.11 sta na cesti Ornuška vas-Brezje pri Trebelnem, občina Mokronog-Trebelno, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje in Štatenberk so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. V nesreči se je poškodovala ena oseba, katero so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorel avto

Včeraj ob 6.49 je na Metelkovi ulici v Trebnjem gorelo osebno vozilo. Požar v motornem delu je začel gasiti lastnik, dokončno so ga pogasili gasilci PGD Trebnje. Gasilci so še ohladili motor in odklopili akumulator.

Ogenj v naravi

Ob 17.29 je ob železniški progi Črnomelj-Semič pri naselju Otovec, občina Črnomelj gorela suha trava. Gasilci PGD Talčji Vrh so požar pogasili na površini 1000 kvadratnih metrov.

Ob 18.58 je na njivi pri Dobravi pri Škocjanu, občina Škocjan, gorelo strnišče. Gasilci PGD Dobrava so požar omejili in pogasili na površini dveh hektarjev.

Ob 21.28 so na Cesti 4. julija v Krškem gorele smeti v naravi. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli petih kvadratnih metrov pogasili.

Ob 21.54 je v bližini naselja Kerinov grm, občina Krško, gorel travnik. Požar na površini 0,3 hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Drnovo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE ;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE in TP KRASINEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRVAŠKI BROD 1990.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Brežice med 7.30 in 14. uro na območju TP Gaberje in Zgornje Gaberje; nadzorništva Krško okolica pa med 19.30 in 21. uro na območju TP Senovo Šola.

M. K.