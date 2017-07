Ukrep evakuacije ostaja, zračenje in zadrževanje na prostem odsvetujejo

21.7.2017 | 07:35

Zaradi požara v sortirnice odpadkov se je v zrak sprostila ogromna količina dima. (Foto: B. B.)

Gašenje požara v sortirnici odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu se nadaljuje, štab CZ občine Straža pa obvešča občane, naj se zaradi dima do nadaljnjega ne zadržujejo na prostem in ne odpirajo oken. Nespremenjen za zdaj ostaja tudi ukrep evakuacije - včeraj je bilo namreč zaradi požara evakuiranih 38 prebivalcev.

Požar omejen

Požar v Zalogu je gasilcem včeraj v večernih urah uspelo omejiti. Kot poroča novomeška izpostava za zaščito in reševanje, so zagorele odpadne plastične mase in lesni sekanci. Ogenj se je razširil na večino objektov v podjetju, ogrožal je tudi bližnji gozd in stanovanjsko hišo v neposredni bližini.

Zaradi širjenja dima je bilo evakuiranih 38 prebivalcev bližnjega naselja. Delavci elektra so izklopili 20 kilovatni daljnovod, posledično so bili bližnji odjemalci brez električne energije. Zaradi gašenja požara je prišlo do velikega odzema vode iz hidrantnega omrežja, zato je motena oskrba s pitno vodo v naseljih Drska, Brod, Meste njive in Kamence v Novem mestu. Podjetje Geoplini d.o.o. so preventivno izklopili bližnji plinovod.

Gašenje požara tudi z vojaškim helikopterjem

Požar je gasilo 178 gasilcev GRC Novo mesto, OGP Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk. Zaradi vdihavanja dima in lažjih poškodb so reševalci nujne medicinske pomoči iz ZD Novega mesta, Trebnjega in Črnomlja na kraju oskrbeli 29 gasilcev. Gasilcem je pri gašenju požara eno uro pomagal tudi helikopter SV vojske. Aktivirani so bili tudi pripadniki CZ Ekološki laboratorij mobilna enota ELME Inštituta Jožef Štefan, Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto, Urada za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, KORK-a Krajevna organizacija rdečega križa, Štab CZ Občine Straža, Poveljnik civilne zaščite RS, Regijski poveljnik CZ za Dolenjsko, vodja Izpostave URSZR Novo mesto ter glavni inšpektor IRSVNDN. Preko noči so izvajali gasilsko stražo gasilci GRC Novo mesto ter gasilci iz OGP Šmarjeta, Škocjan in GZ Šentjernej skupaj 55 gasilcev.

Kraj dogodka si je sinoči ogledala tudi ministrica za okolje in prostor.

Do preklica omejeno gibanje

Kot opozarjajo policisti PU Novo mesto, je gibanje na območju še vedno omejeno. Policisti bodo tam prisotni, dokler bo potrebno, tudi zaradi varovanja domov in premoženja oseb, ki so bile začasno evakuirane, je sporočil Robert Perc. Vstop na območje je dovoljen interventnim in strokovnim službam, ki pomagajo pri gašenju, sanaciji pogorišča, oceni škode, meritvam ipd.

Predvidoma bo ukrep evakuacije veljaven vsaj še danes dopoldne oziroma do preklica zaradi povečane koncentracije dima in plinov.

Župan med gasilci, danes znova tudi pomoč iz zraka

Direktor in poveljnik novomeškega gasilsko reševalnega centra Gregor Blažič je za STA povedal, da so Slovensko vojsko danes vnovič zaprosili za helikoptersko pomoč. S požarišča se še vedno vali gost dim, ki naj bi ga občutili tudi v Beli krajini.

Župan Občine Straža Dušan Krštinc, ki pri gašenju požara sodeluje kot gasilec, je potrdil, da so požar uspeli omejiti in zdaj gasijo le še del objekta z odpadki. Predvidevajo, da bodo morali pogorišče po pogasitvi še vsaj pet dni nadzorovati požarne straže.

Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo danes v Zalogu vzeli vzorce rastlinja in pridelkov ter jih pregledali, hkrati pa nadaljevali z meritvami onesnaženosti ozračja, je še pojasnil Krštinc.

B. B.

novejši najprej Komentarji (4) 2h nazaj Oceni ah BOJAN POŽAR PIŠE::::Pogorišče Kemisa 2. Tomislav Kovačič, lastnik te kemične tovarne, povezan z bankami, denar prihajal tudi od Židana. Bojan Požar, Novo mesto, Ljubljana, 21.07.2017 06:00 Objavljeno: Mediji Komentarji: 4 Ocena: Galerija slik: 1 "Kemis 2. Požar v podjetju Ekosistemi Zalog med Novim mestom in Stražo!" "10 gasilcev zastrupljenih!" Tako dramatično so se glasila prva medijska sporočila, potem ko je včeraj malo 16. uri izbruhnil požar v podjetju Ekosistemi v Zalogu, ki se nahaja med Novim mestom in Stražo. Uradno gre za "sortirnico odpadkov", v resnici pa za kemično tovarno (podobno Kemisu na Vrhniki), kjer, pozor, sploh ni zagorelo prvič, podjetje pa je v lasti širši javnosti praktično neznanega slovenskega tajkuna Tomislava Kovačiča. Toda kdo je Tomislav Kovačič, lastnik "Kemisa 2"?! Poglejmo nekaj dejstev. Bilo je 3. decembra 2007. Tomislav Kovačič, edini lastnik družbe Ekosistemi, d. o. o., je od danes že razvpitega podjetnika Franca Riemerja iz Slovenskih Konjic kupil Koto, družbo za uničevanje klavničnih odpadkov in poginulih živali. Gre za družbo, ki ima z vlado podpisano koncesijsko pogodbo. Kovačič je od Riemerja kupil 98-odstotni lastniški delež Kota, toda že teden kasneje je Kovačič Koto prodal naprej: 40,11 odstotka je bilo prodanih Opekarni Novo mesto, 24,50 odstotka družbi Proholding, 11,84 odstotka pa je prevzela družba Koto sama. Leto kasneje se začnejo nove lastniške pretumbacije: Opekarna Novo mesto je svoj delež prodala podjetju ONM - Energija, d. o. o., ki je v lasti - javnosti prav tako neznanega - Franca Horvata, ki je tako postal največji posamični lastnik Kota. DENAR JE PRIHAJAL OD BANK IN IZ DAVČNIH OAZ ... Toda skrivnostna ekipa je Koto hitro spravila v huda težave. Julija 2013 je Franc Horvat prek svoje družbe ONM - Energija na sodišče vložil predlog za začetek postopka tako imenovane poenostavljene prisilne poravnave, septembra 2014 pa je enako storil tudi Tomislav Kovačič prek družbe Ekosistemi. Na glasovanju o prisilni poravnavi pa se je izkazalo, da si je tajkun Kovačič (Ekosistemi) denar za prevzem Kota sposodil od - danes že "likvidirane" - Probanke, več kot deset milijonov evrov, in od Nove Ljubljanske banke, ki je Ekosistemom posodila tri milijone evrov. Glasovanje na prisilni poravnavi sta si očitno medsebojno poravnala kar Kovačič in Horvat sama, saj sta tudi kontrolirala terjatve, toda pri tem se je razkrila pomembna, vendar hudo sporna podrobnost, ki bi morala zanimati Nacionalni preiskovalni urad (NPU) in državno tožilstvo. Horvat si je namreč prek družbe ONM - Energiji manjkajočih 3,5 milijona evrov, ki jih je potreboval za nakup Kota, zagotovil prek neznane družbe Samminton Limited, ki ima sedež v davčni oazi na Britanskih Deviških otokih. Kdo je v ozadju te družbe, za zdaj seveda ni mogoče preveriti. Prav tako se ne ve, ali je bila ta družba iz Britanskih Deviških otokov zraven že vse od začetka - ko se je prevzemal Koto?! Ima pa to podjetje z Britanskih Deviških otokov očitno velik vpliv tudi na upravljanje Kota. Z družbo ONM-Energija ima namreč sklenjen dogovor o skupnem upravljanju naložb, pri čemer ONM-Energija to storitev tudi plačuje; koliko, pa ni znano ... ... DRŽAVNE SUBVENCIJE PA OD DEJANA ŽIDANA Toda Kovačič ni povezan samo z bankami in bankirji, ampak je - sodeč po teh podatkih - odlično "polinkan" tudi z državo. Žalostno in hkrati bizarno je dejstvo, da so včeraj goreči Ekosistemi od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga vodi Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov, doslej prejeli že nekaj več kot 843 tisoč evrov subvencij?! Od tega jim je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja namenila 430 tisoč, Židanovo ministrtvo pa direktno še skoraj 256 tisoč evrov. PRIPADNIK ELITE Medtem je Tomislav Kovačič, 100-odstotni lastnik Ekosistemov, igral elito in propadnika te elite. Med drugim se je tako pustil izvoliti za prvega prokonzula Evropskega reda vitezov vina in šefa Konzulata za Slovenijo. OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA SE DELIJO KOT BONBONI! Kovačičevi Ekosistemi so zagoreli že četrtič v zadnjih treh letih! Toda včerajšnji požar je bil žal najobsežnejši. V teh treh letih je Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica na pristojni inšpektorat v Novo mesto ter na ministrstvo za okolje in prostor postalo že 12 ekoloških patrulj, a se ni zgodilo nič?! Aleš Plut, predsednik tega ekološkega gibanja, lahko zdaj tako samo resignirano ugotavlja, da se za poslovne potrebe elite "okoljevarstvena dovoljenja delijo kot bonboni" ... POZIV Vljudno prosim vse, ki imate morda kakršno koli dokumentacijo ali druge informacije, povezane z požarom ali delovanjem Ekosistemov, da vse to pošljete na elektronski naslov: bojan.pozar@pozareport.si ali info@drugapriloznost.si. 1h nazaj Oceni joze Zakaj pa tega komentarja ne brišete kot druge,ki niso nič kaj posebni,a resnični. 1h nazaj Oceni franci Ta komentar je objavljen,ker ga je napisal Požar še eden odpadnik. 41m nazaj Oceni dolenjc123 @franc iz utopične deželice Jugoslavije, kjer so bili The Good, the bad and the ugly, smo postali dežela odpadnikov in odpadkov, hehe, groza kaj pa zdej?