Ekosistemi: Veter je bil premočan, škoda je katastrofalna

21.7.2017 | 10:20

Pri gašenju požara so v petek dopoldne znova aktivirali vojaški helikopter. (Foto: J.A.)

V primeru tako velikih požarov kot je ta v Zalogu je v skrbi za zdravje treba ukrepati na različne načine. (Foto: B.B.)

Predstavniki Inštituta za javno zdravje med občani na vrtovih (Foto: J.A.)

Vojaški helikopter, ki je včeraj do poznega večera pomagal pri gašenju požara, je znova aktiviran. (Foto: M.Ž.)

Straža, Novo mesto - Na prizorišču požara v podjetju Ekosistemi v Zalogu je trenutno 11 poklicnih in 37 prostovoljnih gasilcev iz sedmih gasilskih društev, so sporočili iz Občine Straža. Ponovno je za gašenje požara aktiviran vojaški helikopter. Na terenu so tudi ekipe Civilne zaščite, Ekološkega laboratorija Inštituta Jožef Štefan, Mobilne enote za meteorologijo in hidrologijo, Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano, Urad za varno hrano.

Prve uradne meritve zraka po požaru bodo znane danes pozno popoldne. Foto: J.A.

Zadrževanje v zaprtih prostorih je začasna rešitev

Še vedno velja ukrep, da naj se okoliški prebivalci, zadržujejo v hišah in imajo zaprta okna. A kot opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je v primeru večjih požarov pomembno ukrepati tudi na druge načine.

Vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal lahko povzroča takojšnje draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v takšnih primerih odzove z vnetjem sluznic, ki ima za posledico solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Težave bolnikov z obstoječimi akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal (npr. astma ali kronične obstruktivne pljučne bolezni - KOPB) se lahko povečajo. Stanje bolezni se lahko poslabša tudi pri bolnikih z boleznimi srca in ožilja, poveča se tudi možnost za nastanek srčne kapi.

Še posebej so ogroženi dojenčki in otroci, nosečnice, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal (astmo, KOPB in bolniki z drugimi kroničnimi pljučnimi boleznimi), sladkorni bolniki.

Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med drugim se namreč posedajo tudi na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo tudi v tla, tako bi se lahko preko podtalnice onesnažila tudi pitna voda.

Priporočila za prebivalce

Ves čas upoštevajte priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.

Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni materialom, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in kontaminirano obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z velikimi količinami mila in vode. Obrišite se in ponovno izperite.

Izogibajte se prizadetih območij,



Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin, tekočin, ki so povezane s požarom in čim bolj zmanjšajte izpostavljenost izpustom v zrak tako, da se gibljete proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča.

Priporočamo, da vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, ne uporabljate. Navedena priporočila veljajo tudi za ostale plodove do objave nadaljnjih navodil ter s tem povezanih morebitnih drugačnih napotkov oziroma novih priporočil. Če je možno, preprečite raznos onesnažil (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve pri prehodih iz onesnaženega predela v čisti, iz vrta v stanovanje).

Dodano ob 12.30:

Požar začeli gasiti zaposleni, a je bil veter premočan

V celjskem podjetju Ekosistemi so glede požara v njihovem obratu v Zalogu danes pisno sporočili, da imajo vsa okoljevarstvena in druga uporabna dovoljenja, več o vzrokih požara pa bodo lahko povedali šele po končani kriminalistični in forenzični preiskavi.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je požar izbruhnil med rednim obratovanjem obrata, zaposleni pa so takoj začeli gasiti. O požaru so nemudoma obvestili tudi gasilce, zaradi močnega vetra pa se je ta razširil in ga skupaj s prispelimi gasilci niso uspeli pogasiti ali vsaj omejiti. Požar je tako uničil vso stacionarno strojno tehnološko opremo in vse tamkajšnje Ekosistemove objekte. Sicer pa so škodo ocenili za "katastrofalno".

Dodali so, da ima družba v Zalogu vrsto let organizirano lastno 24-urno protipožarno varovanje, in sicer tako, da je tam stalno prisoten vsaj en delavec z jasno določenimi nalogami protipožarne zaščite.

Dodano ob 13.00:

Bolnišnica ni več v največji pripravljenosti, ena srednje huda zastrupitev

V Splošni bolnišnici Novo mesto so obvestilo o požaru v Zalogu prejeli včeraj ob 17. uri, policisti pa so jih ob tem obvestili tudi o možnosti kemijske nesreče in možnem prilivu večjega števila zastrupljenih oseb z dimom in ogljikovim monoksidom.

Po prejetem klicu je triažna medicinska sestra sprožila postopke po protokolu za množične nesreče. Obveščeni so bili vodstveni delavci ustreznih služb, ki so takoj organizirali pogoje za sprejem in obravnavo večjega števila poškodovanih. Zdravstveni dom Novo mesto je aktiviral potrebne mobilne enote nujne medicinske pomoči, ki so bile ves čas prisotne na prizorišču.

Že pred njihovim prihodom so policisti v Splošno bolnišnico Novo mesto pripeljali enega poškodovanega gasilca, ki so ga oskrbeli v Urgentnem centru. "Šlo je za srednje hudo zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Po ustrezni oskrbi je oseba zapustila našo ustanovo," sporočajo iz bolnišnice.

Ostale gasilce, ki so bili zastrupljeni na prizorišču, so oskrbele mobilne enote ZD Novo mesto.

Po posvetovanju z vodjo reševalne službe ZD Novo mesto in direktorico ZD Novo mesto so v bolnišnici ob 19. uri preklicali protokol za množične nesreče. Preko noči so ohranili dodatne kadrovske vire, če bi prišlo do ponovnega zagona požara in posledično povečanega priliva poškodovanih ali zastrupljenih oseb.

"Ves čas trajanja dogodka smo bili v kontaktu z dispečerskim centrom in jih sproti obveščali o naših prostih kapacitetah in razpoložljivih kadrovskih virih," so še sporočili iz SBMN.

Prve meritve zraka znane to popoldne

Kot so sporočili iz Občine Straža,bodo rezultati prvih meritev zraka znani po 15. uri. Še vedno velja ukrep, da naj se okoliški prebivalci, zadržujejo v hišah in imajo zaprta okna.

Lokalni cesti Loke-Zalog ter Novo mesto-Češča vas-Straža na odseku Zalog-Hruševec sta zaprti za ves promet.

Dodano ob 13.30

Inšpekcija preverila razmere v vrtcih

Novomeška vrtca Pedenjped in Ciciban sta z vsemi enotami danes normalno odprta, po poročanju Radia Krka pa so imeli zjutraj obisk inšpekcije, ki je preverjala, kako ravnajo po požaru. Po besedah ravnateljic vrtca, Mete Potočnik in Marjane Trošt so se v vrtcih samodejno odločili, da se z otroki danes zadržujejo v zaprtih prostorih, tako kot običajno, kadar je huda vročina, tokrat pa imajo zaprta tudi okna, saj so bila takšna navodila v medijih. Dodatno so zaščitili tudi vse peskovnike, ki so tudi sicer, kadar se otroci ne igrajo, pokriti z zaščitnimi prevlekami.

Sta pa obe ravnateljici izrazili negodovanje nad tem, da Agencija za okolje niti Nacionalni inštitut za javno zdravje še do zdaj nista izdala nikakršnega pisnega uradnega obvestila javnim ustanovam na Dolenjskem, kako ravnati po požaru v Zalogu.

S.G., B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (12) 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Ana Liza Bolj od teh kvazi ukrepov, ki so samo maska za delovanje služb, me zanima, kakšen je bil požarni načrt v podjetju, so ga sploh imeli, kdo jim je dovoljeval deponijo, kako so o odpadkih in predelavi poročali in KAKŠNI SO UKREPI, ki so več od opazovanja, NA MESTU POGORIŠČA SAMEM? Kdo bo odgovarjal? Direktor pravi, da niti ne ve, kaj bi lahko gorelo, moral pa bi biti pridržan ali zelo vpet v preiskavo okoliščin. Narediš se neprisebnega in ti je vse oproščeno. 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni zalog Občani bi morali zahtevat odškodnino od države. 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Oškodovanec Samo da je pogorelo vse do tal. Sedaj je s to deponijo zgodba za vedno zaključena, krajani pa gredo lahko mirno spat. 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Bralec krštinca bi dali živet poleg, pa bi mogoče kaj prej ukrepal.Sedaj pa se posipa s pepelom in kaže na vse druge!! 4h nazaj Oceni Jozo Občinski svet bi lahko že prej kaj ukrepal, tako pa je ladja mirno plavala dalje in dušan na njej... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Hudiklin Cudno da je zagorelo na vec koncih hkrati zgolj slucaj?9 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Krajan Glede na to, da smo bili krajani od samega začetka proti "Ekološkim sistemom" ki nas farba že z samim imenom, kaj šele z početjem na tej divji lokaciji, za katero imajo vsa dovoljenja, katera so bila pridobljena preko vez v Ljubljani. Občina se ni trudila, da bi jih zaustavili, temveč je igrala na socialno noto slabo plačanih delavnih mest. Bivši in sedanji župan, nekdanji direktor Občinske uprave je igral in še vedno igra dvojno-trojno igro z raznimi udeleženci v občini, tako tudi z Eko sistemi, ki so popolnoma mafijska družba, kar je razvidno iz raznih člankov v medijih. Upam, da se s tem četrtim požarom, ki jasno, zopet so vsa soglasja pridobljena pod mizo, zaključi to poglavje v naši občini. Eko sistemom in njihovim odgovornim pa naloži kazen, ne samo po zakonu, ampak tudi za primer drugim, ki zaradi kapitala počnejo svinjarije. 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni zalog Eno je imeti 24 urno varovanje na papirju, drugo je sprotno ravnanje, da do tega ne bi prišlo. Kje je varnostni inženir, pooblaščena oseba za to področje? In kje je direktor, ki ga menda tudi pristojne službe ne morejo priklicati na kraj prizorišča, da bi dal vsaj izjavo? V tujini bi bil že pridržan. 3h nazaj Oceni Volitve Župan, sedaj pa da vidimo, kako boš odreagiral. Sebi v korist ali v korist kraja! To da si gasil, je itak brez veze, že tu si naredil napako, ker naj pogori do konca, da bo tega enkrat konec. 2h nazaj Oceni abecedarij Žumbračka posla....visoko osigurati i nisko potpaliti... začetna predhodna Stran: 1/2 naslednja zadnja Preglej samo prijavljene komentatorje