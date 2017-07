FOTO: Najvišje občinsko priznanje, grb občine Dolenjske Toplice, Jožefu Pršini

21.7.2017 | 13:00

Jožef Pršina in župan Jože Muhič

Dobitniki županovih zahval (z leve): Matija Gril, Jože Gril, Avgust Bradač in Jože Bučar

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen

Nuška Drašček

Dolenjske Toplice - S slavnostno sejo občinskega sveta je praznovanje občinskega praznika v Dolenjskih Toplicah dosegli svoj prvi vrhunec, drugega, zabavno in turistično obarvanega, pa bo v soboto s Topliško nočjo. Letos je najvišje občinsko priznanje, grb Občine Dolenjske Toplice, prejel Jožef Pršina, ki je skozi svojo poklicno in zasebno življenje pustil pečat na poti uspešnega razvoja občine. Župan Jože Muhič pa je podelil še štiri zahvale, tokrat posvečene tistim, ki so negovali in skrbeli za kulturno dediščino.

Jožef Pršina izhaja iz družine, ki je zelo zaznamovala tako sam kraj kot tudi kasneje novonastalo Občino Dolenjske Toplice. Tu živi od rojstva živi in je ustanovitelj nadvse uspešne in priznane kmetije. Kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, se vseskozi vključuje v politično življenje v Dolenjskih Toplicah. Kot dolgoletni predstavnik je zastopal interese krajevne skupnosti Dolenjske Toplice, ko je še sodila pod okrilje novomeške občine, ko je dozorel čas, da se Dolenjske Toplice osamosvojijo, pa je tvorno sodeloval pri osnovanju lastne občine. Vrsto let je bil tudi občinski svetnik Slovenske ljudske stranke, med drugim je zavzeto sodeloval pri umestitvi Kulturno kongresnega centra v Dolenjske Toplice kot osrednjega kulturnega hrama občine.

Županove zahvale so prejeli: Jože Bučar za ohranjanje kulturne dediščine, urejanje partizanskih grobišč, negovanje in širjenje spoštljivega odnosa do spomina na ranjene in umrle borce in druge pripadnike narodnoosvobodilne vojske ter za ustanovitev in vzorno dolgoletno vodenje Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu; Avgust Bradač za obnavljanje in vzorno vzdrževanje kulturnih spomenikov narodnoosvobodilnega boja, negovanje in širjenje pozitivnih vrednot NOB in dolgoletno vzorno vodenje občinskega odbora Zveze borcev; Jože Gril za dolgoletno obnavljanje sakralnih kulturnih spomenikov, ob strogem spoštovanju smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pravil gradbene stroke ter organiziranje, sodelovanje in strokovno svetovanje pri obnovitvenih delih, predvsem na cerkvah in kapelicah, ter Matija Gril in njegova družina za več desetletno urejanje kapelice in njene okolice na Velikem Riglju, kar je vseskozi poudarjalo toplino, pristnost in prijaznost tamkajšnjih prebivalcev in vinogradnikov ter za posnemanja vredno razumevanje, dobrotljivost in dobronamernost pri širitvi tamkajšnje ceste.

Zbrane je pozdravila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je čestitala vsem prejemnikom občinskih priznanj, saj so ti veliki motorji razvoja občin in kažejo, da je Slovenija najbogatejša ravno v svojih ljudeh, občanih, državljanih. Domači župan Jože Muhič pa je v nagovoru poudaril, da je z delom in napredkom občine, delom občinskega sveta in občinske uprave zelo zadovoljen. Kot je dejal, so samo za naložbe v letu od prejšnjega občinskega praznika porabili okoli 2 milijona 650 tisoč evrov, med katerimi je osrednja suhokranjski vodovod, druga velika pridobitev pa je bil most čez Sušico, ki so ga odprli minulo sredo. Ozrl se je tudi v prihodnost in med drugim izpostavil nekaj pomembnih nalog, ki čakajo občino, kot je izgradnja čistilne naprave in novega vrtca ter začetek gradnje težko pričakovane topliške obvoznice. Gradbeno dovoljenje za prvo fazo, t.im. preboj Roška-Pionirska, pričakujejo v kratkem.

Sinočnjo slavnostno sejo je z nastopom popestrila pevka Nuška Drašček.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

