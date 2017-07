RC želi na javni dražbi kupiti prostore, v katerih je Podjetniški inkubator

21.7.2017 | 13:50

Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški mestni svetniki so na včerajšnji prvi izredni seji dali soglasje, da se denar iz Garancijske sheme za Dolenjsko do višine 600 tisoč evrov porabi tudi za delno plačilo kupnine za nakup poslovne stavbe na naslovu Podbreznik 15 v Novem mestu ter s tem v 13. členu tudi dopolnili in spremenili odlok o proračunu za letošnje leto.

Razvojni center Novo mesto (RC) namreč želi na javni dražbi, ki je oklicana za 2. avgusta, kupiti omenjeno stavbo družbe Imos holding v stečaju, v kateri je od leta 2010 Podjetniški inkubator. Izklicna cena, po kateri bo stečajna upraviteljica prodajala stavbo, je 1,3 milijona evra. To je tretja dražba, dve sta bili neuspešni, prva cena pa je bila 2,6 milijona.

Kot je po izredni seji, ki je bila najkrajša v tem mandatu, saj trajala je le 19 minut, povedal direktor RC Franci Bratkovič, imajo za nakup več razlogov, »najpomembnejši pa je, da tam izvajamo dejavnost že sedmo oz. osmo leto. V tem času so se neka podjetja že razvila in se odselila, trenutno pa imamo v Podbrezniku 15 podjetij, ki skupno zaposlujejo 93 ljudi. Verjamemo, da bi lahko z nekimi dodatnimi vsebinami, ki jih že imamo pripravljene, to dejavnost še razširili. Drug razlog je, da je skozi postopek stečaja Imos holdinga ta cena postala dostopnejša in tudi že za nas smiselna. Je pa res, da sama nepremičnina po naši oceni ni tako lahko prodajljiva. Mogoče smo mi lahko dober kupec, zato ker imamo vsebine.« Bratkovič je še dodal, da na dražbo ne gredo prepričani, da so edini kupec, in da so ceno pripravljeni tudi dvigovati, do katere meje, pa ni mogel govoriti.

RC Novo mesto bi, kot so na občinski upravi zapisali v obrazložitvi točke, nakup poslovne stavbe izvedel delno z lastnim denarjem s prodajo poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti, delno s posojilom pri komercialni banki in delno z že omenjenim prostim denarjem Garancijske sheme za Dolenjsko, ki so sedaj vezana na komercialnih bankah po zelo nizkih obrestnih merah.

Dano soglasje ne bo vplivalo na proračun občine, ne na obseg zadolževanja občine, je poudaril župan Gregor Macedoni.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 48m nazaj Oceni Lojze Odpadne prostore ki jih ne bo nobeden vzel je najbolje da podturiš novomeški občini in zraven še obilno zaslužiš. Preglej samo prijavljene komentatorje