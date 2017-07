FOTO: Stražani nočejo več te dejavnosti! Direktorja nihče ni videl

21.7.2017 | 15:50

Gasilci so si medtem, ko je gasil helikopter, lahko privoščili malo počitka.

Straža - Požar v družbi Ekosistemi v Zalogu pri Straži še ni pogašen, so ga pa gasilci ob izdatni pomoči helikopterja Slovenske vojske, ki je bil na terenu včeraj popoldne in danes dopoldne, močno omejili.

Direktor-poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič (vodja intervencije) je povedal, da je včeraj pri gašenju sodelovalo skoraj 200 gasilcev. Dopoldne, ko smo bili tam, jih je bilo okoli 50 in ti so si zaradi helikopterja, ki je z vodo iz Krke polival gorečo deponijo, lahko vsaj malo oddahnili. Bilo je vroče, pod zaščitnimi oblačili in maskami verjetno peklensko. Tako smo vsaj sklepali.

Vodja intervencije Gregor Blažič je situacijo predstavil novomeškemu županu Gregorju Macedoniju.

"Glede na to, da je to že tretji požar tukaj, smo že od začetka vedeli, da bo treba zagotavljati dodatne vire vode. To je zdaj Krka," je na vprašanje, ali so imeli težave s hidranti, odgovoril Blažič in dodal, da je v njih nizek tlak, nova linija pa sploh še ni v funkciji. Včeraj zvečer je zaradi gašenja prišlo do pomanjkanja vode v gospodinjstvih, zato so si gasilci pomagali z vodo iz reke Krke.Tudi danes.

Kdaj naj bi požar dokončno pogasili? "Danes čez dan in ponoči še ne, potem bomo videli," je bil pri izjavah previden Blažič.

DANES ŽE DOMOV?

Včeraj so po besedah župana Občine Straža Dušana Krštinca evakuirali 22 ljudi. "Organiziran je bil zbirni prostor v telovadnici pri OŠ Vavta vas. V dogovoru z ravnateljico OŠ bi tam organizirali tudi hrano, a nihče od teh ljudi ni prišel v telovadnico, kar pomeni, da so se znašli po svoje in so prespali pri sorodnikih ali znancih."

Dušan Krštinc

Poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan ocenjuje, da bi se evakuiranci lahko danes vrnili v svoje domove. Ob tem je omenil, da jim gre danes na roko tudi smer vetra, ki piha stran od prizadetih naselij.

NOBENIH AKTIVNOSTI NA PROSTEM

Bonia Miljavac z novomeške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje je med drugim povedala, da nekateri njihovih napotkov glede zadrževanja na prostem niso držali in so se kljub temu izpostavljali dimu.

Bonia Miljavac

"Zjutraj smo obvestili javne zavode v Novem mestu, Vavti vasi in Straži, še posebej vrtce, naj ne izvajajo aktivnosti na prostem," je še dejala in dodala, da se smer vetra spreminja, včeraj je bilo najbolj prizadeto območje Novega mesta od avtobusne postaje, Drske, zdravstvenega doma in bolnišnice proti Gorjancem. Vonj po dimu so začutili tudi v Beli krajini. Danes veter piha v nasprotno smer od Novega mesta.

ČE SO NA ZELENJAVI SAJE, JE NE UŽIVAJTE!

Sicer predstavniki zavoda danes pobirajo vzorce (zrele pridelke), še posebej z manjših vrtov pridelovalcev zelenjave, najbolj oddaljene vzorce bodo pobrali v Novem mestu. Dokler ne bodo znani rezultati analiz (čez okoli 10 dni), strokovnjakinja svetuje, naj občani ne uživajo pridelkov, če so na njih sledovi saj.

Glede kmetijskih površin je povedala, da bo za te poskrbela uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Svetovala je tudi, da naj vsi, ki zbirajo kapnico, prvi del padavinske vode, ki bo s streh sprala morebitne saje in druge delce, preusmerijo drugam. Sicer vodovodni viri niso bili ogroženi.

ISKALI DIREKTORJA



Ko bo požar pogašen in bodo svoje delo opravili še kriminalisti, bo sledila sanacija. Na terenu je bilo iz več ust slišati, da je nedopustno, da lastniki družbe, ki ima sicer sedež v Celju, niso prišli pogledat, kaj se dogaja z njihovim obratom v Novem mestu.

"Včeraj smo iskali direktorja, pričakovali smo, da bo prišel in podal informacijo, kaj je bilo v objektih poleg tistega, kar vemo, da je bilo (plastika, les), a ga nisem srečal," je bil kritičen Šestan. Ko mu je ena od novinarka rekla, da ji je direktor zatrdil, da je bil sinoči v Zalogu, je bil Šestan zelo presenečen: "Potem je bil inkognito, jaz ga nisem videl!"

Srečko Šestan

Pravzaprav nihče od naših sogovornikov ni mogel potrditi, da bi videl direktorja ali lastnika, je pa župan Krštinc, ki se je zaradi tega požara predčasno vrnil z morja, omenil, da se je po telefonu pogovarjal z lastnikom. "Danes mi je rekel, da se bo oglasil. Sicer bi bilo pričakovati, da bo v takšnih primerih lastnik oz. direktor ves čas prisoten," je še rekel župan.

STRAŽANI TE DEJAVNOSTI NOČEJO VEČ!

Krštinc je omenil, da je družba Ekosistemi okoljevarstveno dovoljenje pridobila konec leta 2006 oz. 2007, ko je Občina Straža komaj začela delovati in takrat ni bila stranka v postopku.

"Predvsem v začetku delovanja občine so bili s strani občanov veliki pritiski, da tak obrat ne sodi v to okolje. Glede na stanje, ki ga vidimo, večina objektov in tehnološke opreme je pogorela, bo moralo podjetje, če bo še želelo obratovati na tej lokaciji, ponovno zaprositi za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru bo Občina Straža vsekakor stranka v postopku. Glede na izkušnje bomo zagovarjali mnenje občanov, da tovrstna dejavnost ne sodi na to lokacijo. K temu prispeva tudi dejstvo, da je v bližini Natura 2000," je rekel župan in omeni, da je večina zaposlenih v tem obratu njihovih občanov.

Da tovrstno podjetje na sodi v to okolje in da ga tam nikoli več ne bo, je prepričan domačin, okoljevarstvenik Franc Plut iz Civilne iniciative Zalog-Loke, ki že vse od prihoda Ekosistemov na območje nekdanje opekarne opozarja, da ta družba nima ustrezne infrastrukture, dostopa, lovilcev, bazenov, čistilne naprave. "Ko so prišli sem, se je hitro pokazalo, da ne bo pravih investicij, ki bi preprečile emisije v podtalnico in zrak. Tak obrat bi moral imeti lokalno čistilno napravo. Tukaj so bili že štirje požari, dva sta bila manjša, ta je največji," je pojasnil Plut.

Franc Plut

Zelo kritičen je tako do državnih kot lokalnih inštitucij. Zatrdil je, da so ene in druge obveščali o nepravilnostih v Ekosistemih, a jih nihče ni resno jemal. "Obveščali smo ministrstvo za okolje in prostor, inšpektorat, občinsko inšpekcijo, lokalno skupnost, predsednika vlade. Nihče ni naredil nič, da do tega ne bi prišlo. Izdajali so odločbe, a nadzora ni bilo. Ugotovili smo, da v tej državi ni mogoče nikomur več nič verjeti!"

Okrcal je tudi občino in občinski svet, kjer so imeli v preteklosti na temo Ekosistemov točko dnevnega reda. "Nihče nas ni resno jemal. Skoraj so nas zasmehovali in nam govorili, da potrebujemo delovna mesta. Potem se je lokalna skupnost distancirala od tega problema, češ da je to stvar državnih organov!"

Plut in njegovi somišljeniki zahtevajo, da se ta družba umakne iz njihovega okolja. "Tu je stanovanjsko naselje, njive. Če tega ne bodo naredili, bomo šli v proteste, blokade. Ne bomo več dovolili, da se z nami tako igrajo!"

Tekst in foto: Janja Ambrožič

Komentarji (7)

Dolenc: Ja še kako prav imajo tisti, ki trdijo, da z odpadki želijo le zaslužiti. Da se dovoljenja izdajajo na podlagi pisnih elaboratov in iz pisarn pa je znano že več desetletij, da ne omenim pomanjkljiv nadzor, ki je podobno izveden le v pregledu listin, vizuelno, redko pa meritve, vzorčenje, nenapovedani pregledi itd.. Nujno bo da se način delovanja na področju varstva okolja spremeni od presoj, izdajanja dovoljenj, nadzora, do ukrepov odprave nepravilnosti in tudi zaprtja-prenehanja dejavnosti. Občan pove prav, da je potrebno tudi poslušati in slišati, ker je preventiva cenejša kot kasnejše saniranje. O odgovornih v GD Ekosistemi pa samo to, da se zoper te ukrepa ker se niso odzvali kot je običajno, nalagajo veljavni predpisi, vodi organizira,...

Kadaver: Slika 20 vse pojasni. 4 metre visoka deponija smeti.

Markoni: V tretje gre rado !

Ekolog: Ali bodo kmalu volitve, ko vidim nastavljati pred objektivi Krštinca in Macedonija lahko jih je sram, ne rečem to za Plut-a, ki potrebuje drugačni renome ! Vse skupaj ni vredno, ene črke na papirju !!

Želiv: kaj je ta Krštinc drugač maneken??

opazovalec: " A danes je obljubil, da se bo oglasil ?" a ne ga biksat, a res ?!! celo prišel bo. Ja seveda, saj mi je vse pogorelo vendar.... in bosta ob pivu in v senci kakšno pametno rekla :-)) Ni treba biti pronicljiv, da vidiš, za kaj pri tem dogodku gre, potem, ko vse to slišiš in prebereš.

ah: Je direktorja že obikala policija? So uradniki ki so to stvar podpisali že odstopili?Inšpektorj ki so obiskovali so odstopili?