Požar v grobem pogašen, v zraku ni škodljivih snovi, gasilci na delu tudi ponoči

21.7.2017 | 21:15

Onesnaženost zraka ni presegla dovoljene vrednosti, so pokazale meritve, ki jih je opravila Agencija za okolje. (Foto: M.R.)

Zalog, Straža - Meritve ozračja ob požaru v Zalogu so pokazale, da v zraku ni bilo škodljivih snovi, dovoljena vsebnost delcev pm10 pa ni bila presežena. Požar je v grobem pogašen, ostajajo še določena težko dostopna žarišča, ki jih gasilci odkrivajo z delovnimi stroji. Z delom bodo nadaljevali še ponoči.

Terenske meritve zraka je opravila Agencija RS za okolje (Arso), vsebnost delcev PM10 v štiriurnem povprečju pa je bila na mejni vrednosti dovoljenega. To pomeni, da je zrak onesnažen, a onesnaženost ni presegla dovoljene vrednosti.

Straški župan Dušan Krštinc je povedal, da so meritve, ki jih je opravil ekološki laboratorij mobilne enote Inštituta Jožef Stefan, pokazale, da v zraku ni bilo škodljivih plinov in snovi. Izcedna voda s požarišča je onesnažena, medtem ko so meritve v bližnji Krki pokazale, da reka ni onesnažena, še poroča STA.

Gasilci bodo na delu vso noč

Vodja popoldanske gasilske intervencije Robert Janežič je povedal, da se na požarišču v glavnem ukvarjajo še z večjimi količinami gorljivega materiala, predvsem plastičnih odpadkov in lesnih sekancev, ki ga premetavajo z gradbenimi stroji in gasijo. Pogašeni material pa sproti čistijo in vozijo na deponijo.

Ker je tega zelo veliko, bodo gasilci delali vso noč oz. do jutra. Požar je sicer v grobem pogašen, na požarišču je bilo popoldne 117 gasilcev, zvečer pa pričakujejo menjavo ekipe. Med gasilci so imeli popoldne en primer dehidracije, zato ga je reševalno vozilo odpeljalo na opazovanje, a si je že opomogel. V današnjem gašenju je do 18. ure sodelovalo 183 gasilcev, gasiti je pomagal tudi vojaški helikopter.

