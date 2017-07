Gasilci še vedno na delu. Novomeščane zbudil dim. Priporočajo zadrževanje v notranjih prostorih.

11h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni ah

NOVA TV 24 piše .......http://nova24tv.si/slovenija/ekosistemi/ .........Požar v podjetju Ekosistemi bo danes pogašen, toda, kdo je prižgal vžigalno vrvico? Viri pravijo, da je gorela odpadna farmacija iz Krke. Novomeški gasilci se že od četrtka popoldne bojujejo s požarom, ki je izbruhnil v podružnici za predelavano odpadkov podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu, kar je že tretja velika tovrstna nesreča v Sloveniji v zadnjih dveh mesecih. Potem, ko so goreli nevarni, doslej še ne zadostno indentificirani odpadki v Kemisu na Vrhniki in tudi v podjetju Eko plastkom v Ljutomerju, se zdaj prebivalci v širši okolici Novega mesta opravičeno bojijo, da bi tudi tam prišlo do ekološke katastrofe. Pri gašenju požara skupno sodeluje več kot 200 gasilcev, ki na terenu delajo v več izmenah, saj se je do četrtka zvečer požar z nekaj napadi razširil na celotno poslopje in gasilce potisnil nazaj, da so za seboj pustili tudi nekaj uničene gasilske opreme. V petek so sicer ogenj vendarle ukrotili do te mere, da ni bilo treba evakuirati prebivalce sosednjih hiš, iz katerih dan pred tem stanovalci po lastni volji niso želeli oditi. Še vedno pa gasilci ne vedo povedati, kaj vse je zgorelo v podjetju, katerega vodilni se vsaj zaenkrat skrivajo pred očmi javnosti. Viri blizu Ekosistemu sicer trdijo, da je bil požar podtaknjen. Na Novi24TV smo v petek že poročali, da so domačini vrsto let opozarjali na morebitno ekološko bombo, ki stoji v neposredni bližini naselja, a posluha za njihove skrbi v občini ni imel nihče. Zaskrbljeni domačini so lahko tudi v petek le nemočno opazovali črn dim, ki se je valil nad okoliškimi hišami naprej proti drugim naseljem, od odgovornih pa doslej niso dobili nikakršnih informacij ali obvestila, kako ravnati in se zaščititi pred nevarnim dimom.Sicer je za javnost že v petek dopoldne spregovoril župan Občine Straža, Dušan Krštinc, ki je med drugim povedal, da pričakuje, da bo požar pogašen do sobote, kar so nam kasneje z gotovostjo, da jim bo to res uspelo, potrdili tudi v intervenciji. Nekateri so na prizorišču požara že od četrtka, vmes jih vodja intervencije pošlje domov na počitek, a se nato vrnejo. Skupaj jih sodeluje pri gašenju več kot 200, zaradi vdihavanja doma pa so jih morali oskrbeti že več kot 30. Poročali smo že, da jih je bilo pet prisiljenih poiskati pomoč v novomeški bolnišnici.Se ponavlja Kemis? Tudi v Novem mestu nekateri gasilci brez dihalnih mask Bizarno je, da se očitno odgovorni ničesar niso naučili iz tragedije v Kemisu, ko je moralo več gasilcev zaradi neustrezne zaščite in posledične okužbe dihal pomoč poiskati na Golniku, saj smo se na lastne oči lahko prepričali, da vsi niso nosili dihalnih mask, imeli so jih samo tisti, ki so bili najbližje ognjenim zubljem. Nekateri med njimi so celo pomagali gasiti brez mask, res pa je, da so jih večino nato umaknili na varno, ko je stanje postalo prenevarno, saj so se številni slabo počutili. Agencija RS za okolje (ARSO) je v petek sporočila, da so prve izmerjene vrednosti delcev zraka v bližini požara povišane. V večernem in nočnem zraku bodo tako vrednosti nevarnih delcev le še naraščale. Kakšne vrste odpadkov je podjetje odlagalo, in posledično kaj točno že dva dni gori, pa očitno ne ve še nihče, zato tudi na ARSO o tem niso vedeli povedati praktično ničesar. Inštitut Jožefa Stefana pravi, da v zraku ni škodljivih snovi in plinov – a kaj bi pokazale meritve neodvisnih inštitutov? Župan Krštinc je nato v večerni izjavi za medije podal še eno izjavo, sporočil je, da so meritve, ki jih je opravil ekološki laboratorij mobilne enote Inštituta Jožefa Stefana, pokazale, da v zraku ni bilo škodljivih plinov in snovi. Meritve izcedne vode s požarišča so pokazale, da je ta onesnažena, hkrati pa so meritve vode v bližnji Krki pokazale, da reka ni onesnažena. Terenske meritve je izvajala tudi Agencija RS za okolje, te pa so pokazale, da je bila vsebnost delcev PM10 v štiriurnem povprečju na mejni vrednosti dovoljenega, ki znaša 50 miligramov na kubični meter. To pomeni, da je zrak onesnažen, a onesnaženost ni presegla dovoljene vrednosti. Glede na razvoj gašenja pa lahko pričakujejo, da se bo vsebnost omenjenih delcev še zmanjševala, je še pojasnil župan. Vsaj zaenkrat torej zgodba močno spominja na dogajanje na Vrhniki v dneh po požaru v Kemisu, ko so različne državne službe opravile meritve in vse po vrsti »dokazovale«, da so ljudje lahko mirni, saj naj ne bi bilo nevarnosti za njihovo zdravje. Meritve zemlje, ki so jih posamezni okoliški prebivalci opravili pri neodvisnih, zasebnih inštitutih, pa so nato pokazale popolnoma drugačne rezultate, namreč, da sta bila tako ozračje kot zemlja močno kontaminirana.Prebivalcem še nihče ni povedal, kaj vdihavajo in v kakšni nevarnosti so Ogenj je po navedbah gasilcev zajel tako plastične odpadke, predvsem odpadni polivinil, kot tudi lesne sekance in lesne odpadke, vnel pa se je tudi del sistema s sončnimi celicami. Šele, ko bo požar dokončno pogašen, bodo lahko kriminalisti začeli ugotavljati vzroke zanj, je pa poveljnik štaba civilne zaščite Srečko Šestan že v četrtek za TV Slovenija povedal, da so se požari pojavili na več koncih objekta, tako da je bilo naenkrat več žarišč. V petek zvečer je ostalo le še eno večje žarišče. Viri blizu podjetju Ekosistemi sicer pravijo, da v Zalogu gori odpadna farmacija iz farmacevtske družbe Krka in da je bil požar podtaknjen. Tako kot v primeru Kemisa, tudi zdaj obstaja utemeljen sum, da gorijo prepovedani odpadki, saj ni nobenega nadzora nad tem, kaj se pri Novem mestu skladišči. Zaradi tega so še najbolj razočarani okoliški prebivalci, ki so v zadnjih letih pogosto priča takšnim nesrečam, a se vedno znova vse pomete pod preprogo. “Ne povedo nam ničesar o tem, kaj vdihavamo in če je hrana na vrtovih primerna za uživanje. K nam ni bilo nikogar, ne predstavnikov občine, ne civilne zaščite, ne kogarkoli drugega,” nam je povedal zaskrbljeni čebelar, ki živi praktično čez cesto, nasproti Ekosistema. Nihče pa ne verjame, da je novi požar naključje.