Gasili travo; v semiški občini do nadaljnjega prepovedano kuriti v naravi

22.7.2017 | 08:05

Foto: B.B., arhiv DL

Ne le v Zalogu pri Straži, kjer že dva dni gori na deponiji odpadkov, gasilci so imeli polne roke dela tudi po drugih krajih. Ob 1.57 je izven naselja Vihre na območju krške občine gorela trava. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli 2,5 hektarja pogasili.

Včeraj ob 15. je na Gubčevi cesti v Mokronogu gorela suha trava. Požar se je razširil še na podrast v bližnjem gozdu. Gasilci PGD Mokronog so pogasili požar na površini okoli 3.500 kvadratnih metrov.

Ob 14.23 so v naselju Leskovec pri Krškem goreli trava, podrast in grmičevje. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so požar na površini okoli 0.25 hektarja pogasili.

Včeraj ob 7.50 je v bližini naselja Kerinov grm na območju Krškega gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško so požar na površini dvajsetih kvadratnih metrov pogasili.

PREVIDNO PRI KURJENJU



Uprava RS za zaščito in reševanje opozarja, da se zaradi suhega in vročega vremena predvsem v južni polovici države povečuje možnost nastanka požarov v naravnem okolju, zato svetujejo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju. Takšno stanje bo trajalo do prvih obilnejših padavin in znižanja temperatur, predvidoma do začetka prihodnjega tedna. Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:

- pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,

- ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,

- prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,

- prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

V SEMIČU ŽE RAZGLASILI VELIKO POŽARNO OGROŽENOST

V sredo, 19. julija, je županja občine Semič razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na celotnem območju občine. Do preklica velja, da je z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

J. A.