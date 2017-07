FOTO: Prvi festival skečev

22.7.2017 | 11:00

Kaj vse se dogaja na topliški tržnici so povedali v KUD Vesel teatru. (Foto: M. Ž.)

Zakonsko življenje so orisali člani Dober dan teatra iz Prečne.

Mirnopeška Mic je svoje težave zaupala zdravnici.

Nova moč na topliški občini

Dolenjske Toplice - Topliško Kulturno umetniško društvo Vesel teater je sinoči ob praznovanju občinskega praznika pripravil prvi festival skečev v Dolenjskih Toplicah. Pred številnim občinstvom na ploščadi pred KKC-jem so nastopila tri društva s petimi skeči, poleg domačinov še Dober dan teater iz Prečne in Kulturno društvo Mirna Peč. Da ni bilo večje udeležbe, je zagotovo botroval čas dopustov, a bilo je prijetno, zato se že veselimo prihodnjega leta.

Festival je seveda odprl KUD Vesel teater s skečem vedeževalec Ivo, nato so z dvema skečema, obema v več dejanjih, v katerih so osvetlili družinsko življenje in odnose, nastopili Prečenčani, kaj vse se dogaja z Mirnopeško Mic so povedali člani KD Mirna Peč, za konec pa so gostitelji prinesli povsem »frišne« novice s topliške tržnice.

Večer se je nadaljeval s koncertom skupina Kingston, danes pa je v Dolenjskih Toplicah tradicionalna Topliška noč, ki od 14. ure dalje prinaša pester program.

M. Ž.

