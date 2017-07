Čez Gorjance vozili eno uro, nekateri vmes na malo potrebo

22.7.2017 | 18:00

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A.)

Poročali smo že o gneči na naših cestah, tokrat dodajamo še izkušnjo našega bralca Marka Rudmana s ceste čez Gorjance, ki je ob pol sedmi uri zjutraj obstal v zastoju. "Zastoj je nastal na delu ceste, kjer republiška direkcija za ceste in njen koncesionar KOP Brežice izvajata ne nujna vzdrževalna dela. Mnogi turisti in potniki, ki koristijo to prometnico, so se zgodaj zjutraj odpravili na pot, da bi se izognili vročini in gostejšemu prometu, pa jih je ustavila dvojna cestna zapora na Gorjancih v razdalji pol kilometra. Tako se je za prevoz tega dela cestišča potrebovala 1 ura. Kako počasi se je premikal promet, kaže dejstvo, da so nekateri potniki med čakanjem lahko opravili malo potrebo. Vsa pohvala prometni policiji, ki je prišla na kraj dogodka, Da bi čim prej uredila promet, je eden od policajev tekel na začetek ovir in začel usmerjati promet. V popoldanskem času je bila ena zapora umaknjena (verjetno na zahtevo prometne policije) in se je promet tekoče odvijal, kar potrjuje mojo trditev, da bi bilo mogoče med vikendom prometno pretočnost bolje organizirati," piše Rudman, ki meni, da se direkcija in koncesionar ne zavedata svoje odgovornosti, temveč izvajata teror nad uporabniki te ceste.

Dodaja, da sta bila že pisno opozorjena, da na tako kratki razdalji ne bi smeli biti dve gradbišči in da bi dela morali izvajati izven turistične sezone. "To bi bilo tudi bolj učinkovito in humano do delavcev, ki so izpostavljeni veliki vročini. Delo se bi dalo organizirati bolj optimalno tako, da bi se skozi vikend sprostilo cestišče, saj se dela večinoma izvajajo izven cestišča. Ob vikendih običajno delajo samo semaforji. Očitno v tej državi dela vsak kar hoče in ni pomembno, kako se ob tem počutijo tisti, ki državno birokracijo in ceste financirajo. Hvala policiji za njihovo učinkovito posredovanje," je še napisal Rudman.

Za komentar smo se že obrnili na Direkcijo RS za infrastrukturo in KOP.

J. A.