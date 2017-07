Pri Žužemberku umrl mlajši motorist iz okolice Trebnjega

22.7.2017 | 18:20

Ilustrativna fotografija (Foto: J.H, arhiv DL)

Pred eno uro (ob 17.25) se je na cesti Žužemberk - Pluska, v križišču za Reber, zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila osebno vozilo in motorist. Motorist je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Posredovali so reševalci ZD Trebnje in Novo mesto ter gasilci PGD Žužemberk in GRC Novo mesto.

Robert Perc s PU Novo mesto je sporočil, da so nekaj pred pol šesto uro popoldne policisti na interventno številko 113 prejeli več klicev o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti od Dobrniča proti Žužemberku, pri odcepu za Radohovo vas. Na kraj so bili napoteni policisti, regijski center za obveščanje pa je napotil reševalce in gasilce.

"Po prvih ugotovitvah je 21-letni motorist iz okolice Trebnjega v desnem ovinku izgubil nadzor nad motorjem in padel po vozišču. Zdrsel je na nasprotni vozni pas pod osebni avtomobil tuje registracije, ki je pravilno pripeljal po svoji strani, motor pa je zdrsel mimo vozila. Mladi motorist je kljub zdravniški pomoči umrl na kraju nesreče. Med vožnjo je uporabljal predpisano in priporočeno motoristično opremo. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka," je povedal Perc in dodal, da je zaradi ogleda in odstranjevanja posledic cesta Žužemberk – Dobrnič še vedno zaprta (ob 20. uri), obvozi pa urejeni po okoliških cestah.

Trčila avto in traktor

Na cesti Škrajnek-Bukovec pri Poljanah v občini Ribnica sta ob 11.23 trčila traktor in osebno vozilo, pri čemer je osebno vozilo zagorelo. V avtu je ostala ukleščena oseba, katero je še pred prihodom gasilcev in reševalcev rešil voznik traktorja. Gasilci PGD Ribnica in Velike Poljane so zavarovali kraj nesreče, pogasili požar, nudili pomoč reševalcem NMP Ribnica ter posuli z vpojnimi sredstvi razlite motorne tekočine. V nesreči so se poškodovale tri osebe. Lažje poškodovani osebi so reševalci NMP oskrbeli na kraju, huje poškodovano pa prepeljali v UKC Ljubljana.

Gorel motor avta

Dopoldne ob 10.03 je na avtocesti Ljubljana-Obrežje, okoli 500 m pred izvozom Trebnje-zahod v smeri Obrežja, zagorelo v motornem delu osebnega vozila. Požar je pričel gasiti že lastnik, do konca pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber.

V ograjo

Ob 5.40 se je na avtocesti pri kraju Zaloke v krški občini voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Poškodovanih ni bilo.

Požari v naravi



Ob 9.31 je v bližini naselja Ribnica, občina Brežice, gorelo v naravi. Kurišče so pogasili gasilci PGD Obrežje. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 9.34 je v bližini naselja Vihre, občina Krško, tlela trava, podrast in grmičevje. Požar so pogasili gasilci Poklicne gasilske enote Krško in gasilci PGD Vihre.

Ob 13.44 so gasilci PGD Vihre med preventivnim ogledom požarišča ugotovili, da je ogenj ponovno zagorel in se razširil tudi na območje občine Brežice, zato so bili aktivirani še gasilci PGD Skopice, ki so s skupnimi močmi ogenj pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 13.48 je v bližini naselja Gorenje Skopice, občina Brežice, gorela trava, podrast in grmičevje. Ogenj se je na omenjen območje razširil iz krške občine. V požaru so s skupnimi močmi pogasili gasilci PGD Skopice in PGD Vihre. Obveščene so bile pristojne službe.

Ni bilo vode

V Občini Šentjernej je ob 13.14 prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Dežurni delavci Elektra so napako odpravili do 14.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni korli norci na motorju, še sreča de je bil sam 1h nazaj Oceni miša da vidiš ljubljančane,gorenjce,nemce ko drvijo na morje proti vinici,kako sekajo ovinke,kuruza ob cesti,on samo gre šiba,po sredini ceste,ko da je vsa njegova,premalo nesreč,če se mene kaj vpraša,škoda je mladega fanta Preglej samo prijavljene komentatorje