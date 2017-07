Napadalen labod na sprehodu

23.7.2017 | 08:10

Na Šentjernejski cesti v Novem mestu se je danes okoli pol šeste ure zjutraj sprehajal napadalen labod. Gasilci GRC Novo mesto so laboda prijeli, zavili v odejo in ga odnesli k reki Krki.

Avto v jarek

V Gornjem Lenartu v občini Brežice je malo po 18. uri osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine s tehničnim posegom postavili vozilo na cestišče in nudili pomoč vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Kadilo se je izpod pokrova motorja

Ob 20.51 se je v Birni vasi v občini Sevnica iz osebnega vozila kadilo izpod pokrova motorja. Gasilci PGD Sevnica in PGD Šentjanž so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in plinsko napravo, zaprli ventil plinskega rezervoarja ter s termo kamero pregledali vozilo.

