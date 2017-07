Gasilci ponoči nadaljevali z gašenjem. Do večera naj bi končali.

Zalog - Gasilci so ponoči v obratu podjetju Ekosistemi v Zalogu še vedno gasili tlečo maso iz plastičnih odpadkov in lesnih sekancev. Do jutra so uspeli premetati do približno štiri petine požarišča, gašenje pa nameravajo do večera končati.

Direktor in poveljnik novomeškega gasilsko reševalnega centra Gregor Blažič je, kot je poročala STA, povedal, da si je 75 gasilcev nočne intervencijske izmene pomagalo z dvema bagroma, do zdaj pa so pregledali in pogasili že skoraj glavnino požarišča. Pri nočnem gašenju so sodelovali gasilci iz Gasilsko reševalnega centra Novo mesto in prostovoljni gasilci iz Vavte vasi, Žužemberka, Uršnih sel, Šmarjete, Bele Cerkve, Orešja, Zbur, Škocjana, Bučke, Dol, Grmovelj, Tomažje vasi in Zagrada.

Ob 7. uri zjutraj jih je zamenjala nova izmena, kot predvidevajo, naj bi gašenje do večera končali. Predvidoma v ponedeljek na pogorišču poleg policistov, ki so na območju požara vseskozi prisotni, pričakujejo še kriminaliste in druge preiskovalce. Na pogorišču bo ponoči ostala požarna straža, ki bo s požarom neposredno prizadeto območje morala predvidoma nadzirati še do konca prihodnjega tedna.

Hud požar je izbruhnil v četrtek popoldne, ker pa se s požarišča še vedno kadi, sicer precej manj, gasilci prebivalce bližnjih vasi znova opozarjajo, da naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

Rahel vonj po zažgani plastiki je bilo davi zaznati tudi v približno osem kilometrov oddaljenem Novem mestu. Blažič je pojasnil, da gre za dim s pogorišča, ki se je ponoči zaradi nižjega zračnega tlaka razširil po dolini Krke.

novejši najprej Komentarji (11) 8h nazaj 3 (4) (1) (4)(1) Oceni Gasilec Samo "Rahel vonj" = Ne da se dihati in smrdi v zaprte prostore. Zbudiš pa se s pekočim grlom. 7h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Iz Novega mesta Zelo me pečejo oči in grlo, Na bruhanje mi gre. Zadržujem se v zaprtem prostoru, a nič ne pomaga. 7h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Gasilec Samo Pa to od občinarjev ali od dima ? 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni sven Lastnik, direktor in pristojni vi nimate nobene izbire boste dali izjavo ali ne, vi morate tole pojasnit, sanirat in rešit. Da jaz diham takle zrak in več 10.000 drugih... Kdo vam daje pravico da nas zastrupljate? Ne poznam ljudi iz vodstva te firme če jih kdaj bom in se kje srečamo... 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni lokalpatriot sven ODGOVOR MORAJO dati PRISTOJNE inštitucije s sedežem v MONM! Za nazaj in za trenutno stanje. Prav nihče se ne bi smel izogniti odgovornosti. Gregor macedoni je obiskal prizorišče , Straški župan je gasil, kdo od niju bo odgovoril ogroženim prebivalcem in ZAGOTOVIL, da se ne zastrupljajo ter kdo bo odgovarjal zardi nesreče, lastnik ali pristojne lokalne in državne inštitucije ki so dovolile da do take nesreče pride? To je vse skup povezana BANDA.! Najebe pa narod...kar naprej eni in isti...do kdaj še se vprašam? Kaj je še potrebno tem bebavim novomeščanom in okoliškim prebivalcem naredit da se bodo premaknili in stisnili tiste ki so po FUNKCIJI če že ne tudi drugače neposredno odgovorni? Kdaj in do kdaj še tako...? 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni lokalni patriot Daj nam ti, nam nevednežem, konkretno objasni, kako bi ti konkretno "stisnil tiste ...", da nas ne bi organi pregona konkretno stisnili, sicer bomo upravičeno prepričani, da si ti in tebi podobni, samo običajni nergači, ki v nesrečo silijo druge, sam pa iz naslonjača deliš nasvete. Daj konkretno objasni ! Kar nekaj "inicijativ" to stiskanje dosedaj dela povsem brez uspeha. Ajd, pametnjakovič. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni gegy Gospodična in gospodič z vozičkom v katerem vozita cca 0.5 leta starega otroka nergata, kako so zastrupili celo dolino. Ta ista sta s tem otrokom prišla iz NM na Potok, ker se je bolje videlo kako je gorelo.( cca 150 m od požara.) V isti sapi pluva in je ravno tisto kar pluva. 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni sven lokalni patriot imaš prav, mi veliko ne moremo. lahko pa ko nas bo dost v hlačah pljunemo takim ljudem v obraz ko jih vidimo v sparu, tako kot je pred leti nekdo pljunil v hildo tovšak. ni rešil nobene težave. je pa z neciviliziranim obnašanjem tem necivilizirancem pokazal kaj in kako. že osebno zadoščenje je včasih bolje kot ta nemoč ki jo imamo sedaj. ni pa to rešitev, ne more biti. 1h nazaj Oceni lokalni patriot Se strinjam s tabo ! 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni lokalpatriot Posluš ti pi*KICA lokalna pljuvaška, če me že vlečeš za jezik ti lahko povem da si ne želi po moje reševanja zadev . In ne boš me sprovociral tu na tem piskalu DL. Povem ti pa to da tu to vaše pljuvanje ne naredi nič od nič to je babje sluzasto nekoristno dejanje. Naredi kaj po moško, tako ko dec more naredit in za to odsedi 20 let. Takrat se oglasi ti in tebi podobni tu gor in meni pridigaj o pameti in pogumu.. Za to je treba met malo več jajc kot to vaše pljuvanje po ljudeh... ajde da te / vas vidim pljuvači. Če bi imeli ljudje prava jajca bi bil že zdavnaj mir v državi in v tej vukoj**bini dolenjski. Pa nima . niti eden. evo, zdaj veš . Ni jajc zato tebi in takim privoščim še naprej pljuvanje po smrdljivcih in tiho trpljenje v neskončnost. Pa lep dan tudi vam. še naprej..Lp