Na topliški jasi srečanje družin Aninega sklada

23.7.2017 | 10:50

Foto: arhiv Loklano.si

Dolenjske Toplice - Na jasi v Dolenjskih Toplicah se je danes ob 10. uri začelo 19. tradicionalno poletno srečanje družin Aninega sklada. Dan bodo namenili srečevanju, športu, kulturi in medsebojnemu spoznavanju, na srečanju, ki bo potekalo pod geslom Ljubezen lahko v vsakem domu ustvari košček nebes, pa pričakujejo do 400 udeležencev iz približno 60 družin, je poročala STA.

Najprej bo maša, ki jo bo daroval jezuit Lojze Markelj, nato ločeno srečanje s starši in z animatorji, po kosilu pa se bodo odpravili na popoldansko kopanje v topliških bazenih in se udeležili različnih športnih iger. Z vsebinskim in s kulturnim delom bodo začeli ob 18. uri, nato bodo na srečanju sodelujoči otroci iz približno 60 družin prostovoljno predstavili dosežke zadnjega šolskega leta.

Predsednica uprave Aninega sklada Marija Šterbenc je opozorila, da se zadnja leta zelo trudijo, da bi sklad še naprej denarno podpiral vsaj tiste družine, ki že več let dobivajo njihovo pomoč, in za katere vedo, da to resnično potrebujejo. To so družine, ki imajo več kot šest otrok in "so pogosto v zelo težkih situacijah", je pojasnila.

Poudarila je tudi, da so lani dobili več novih prošenj. Družine so sicer vključili in se lahko udeležujejo srečanj, denarne pomoči pa jim niso odobrili. Nekaj je bilo tudi izrednih primerov, a so bili tudi glede teh omejeni in so tem družinam pomagali pomoč poiskati še kje drugje.

Anin sklad je sicer dobrodelna, nevladna, nepridobitna in nepolitična organizacija, ki združuje družine z večjim številom otrok. Leta 1998 so jo ustanovili slovenski redovniki in redovnice, njen namen in poslanstvo pa sta gmotna in duhovna pomoč ter osebno spremljanje družin, ki si želijo otroka več, pa so v kakršnikoli stiski.

Sklad združuje več kot 350 družin iz vseh slovenskih škofij s skupaj približno 2200 otroki in mesečno denarno pomaga približno 150 družinam. Družine Aninega sklada pa se srečujejo spomladi in poleti.

M. Ž.