S pitno vodo prepovedano zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov

23.7.2017 | 09:30

Novo mesto - Komunala Novo mesto je sporočila, da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov uvedla ukrep racionalne rabe pitne vode za vse uporabnike na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice.

Do preklica je tako prepovedano s pitno vodo zalivati, prati avtomobile in polniti bazene. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

M. Ž.

Komentarji (10)

9h nazaj Oceni Noro Bravo. Pol leta nazaj pa so komunalčani govorili da so dolenjski viri dovolj izdatni da to sploh ni problematično. Povejte raje naj Revoz, Adrija in Krka zmanjšajo porabo, namesto da se meščani odrekamo vodi, za katero smo mi postavili in plačali infrastrukturo, industrija pa se napaja.

7h nazaj Oceni Lokalpatriot Noro sploh veš kaj čvekaš?? Ali veš, kolikšen prispevek za priključitev na vodovodno omrežje morajo plačati podjetja?Si prepričan, da ste meščani sami financirali izgradnjo črpališč ali omrežja spremljajoče infrastrukture? Ste figo!! Preden pišeš nebuloze preveri dejstva!!

7h nazaj Oceni Andreja Lokalpatriot ...kaj noriš brez veze , Noro je napisaal pravilno . A mi pa nismo plačali prispevka a in za nas za gospodinjstvo ni drag a ? Ja in povcečini smo res sami financirali . Vsaka občina dobi za vsakega prebivalca povprečnino letno cca 450 EUR in ne mi rečt pol kdo financira ,pa še plačuje zraven---proračun in to smo mi .Zato ne pametuj ,če bi firme manj ponucale je račun nižji .Ja kr neki prepovedat ja ,poskrbijo naj za vodo ,da jo bo dost . Podtalnic in ponikalnic mamo tako v izobilju .

7h nazaj Oceni Andreja Aja Lokalpatriot ....kaj piše v naši Ustavi ?

7h nazaj Oceni Branko Ja pa tudi gasilci bi lahko bolj racionalno delali z vodo a ne?

6h nazaj Oceni Noro Lokalpatriot. VSA vodovodna infrastruktura je v lasti občine, torej občanov.

5h nazaj Oceni Lokalpatriot Noro, Andreja a sem mogoče zapisal, da občani ob priključitvi ne plačajo prispevka? Kje sem trdil, da posamezna Občina ni lastnik vodovodnega sistema? Kje sem zapisal, da občani ob priključitvi ne plačajo prispevka? Seveda plačajo, vendar je prispevek za gospodinjsko rabo vodovodne infrastrukture mnogo manjši od tistega za industrijsko ali obrtniško rabo! Ti prispevki pa so namenjeni izboljšavam in razširitvam. Ekola - če neka fabrka hoče zgradit nek obrat, ki bo uporabljal veliko vode iz javnega vodovoda, mora plačat določen znesek za zgraditev oz. dograditev sistema ne glede če je ta trenutno sposoben dodatnih obremenitev ali pač ne.No pa še o povprečnini: kaj misliš Andreja, je teh kot praviš 450€ po občanu dovolj za zadovoljitev vseh želja in pričakovanj? In koliko metrov glavnega voda vodovodnega sistema se da zgraditi s celotno vsoto povprečnine enega občana?

5h nazaj Oceni Lokalpatriot Noro mogoče je še kaka občina v Sloveniji, ki je stoodstotna lastnica instalacij za dobavo in čiščenje voda.Čedalje več pa jih je, ki potrebe rešujejo z javno-zasebnim partnerstvom in sredstvi EU. Seveda pa občine niso lastnice vodnih virov in površin. Torej vsi smo lastniki voda, a z njimi razpolagajo vladni škrici, ki vodne vire za koncesije prodajajo tujcem. Radenska je lep primer ;.))!

5h nazaj Oceni Lokalpatriot Andreja v Ustavi piše, da je vsak državljan Republike Slovenije upravičen do zdrave pitne vode. Nikjer v Ustavi ali v Ustavnih zakonih pa ni določila, po katerem bi imel vsak državljan ustavno pravico vse do svoje bajte speljanih vodovodnih cevi. V sušnih obdobjih pa je uporaba vode razen za pitje, kuhanje in osnovne higienske potrebe kljub Ustavnim določilom omejena. Pa ne samo pitna, tudi tista iz rek in potokov! Če3 ne verjameš, pejt svojga jeklenga konjička žajfat na Loko ;-))!

45m nazaj Oceni gasilec Branko - ta pa je satirična ali misliš resno?