FOTO: Topliška noč 2017

23.7.2017 | 12:05

V povorki društev se je letos predstavilo 22 društev, ki delujejo v občini Dolenjske Toplice.

Najprej so trije župani, domači Jože Muhič in župana pobratenih občin Tuhelj in Rekovac Mladen Hercigonja in dr. Aleksandar Đorđević, kuhali golaž, nato pa tudi nazdravili z županovim pivom.

Člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi so pripravili kar 60 kilogramov praženega krompirja.

Povorka motorjev starodobnikov

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice je z včerajšnjo Topliško nočjo, dosegla drugi, bolj zabavni vrhunec letošnjega občinskega praznovanja. To se je sicer začelo v četrtek, 6. julija, do zaključka v nedeljo, 30. julija, s tradicionalnim ribjim piknikom pod kozolcem Podhoščan v Podhosti se bo zvrstilo še nekaj zanimivih dohodkov, na omenimo le predstavitev arheoloških raziskav na Cvingerju in ogled dokumentarnega filma Forenziki železne dobe v četrtek, 27. julija, in sobotni prižig oglarske kope v Podturnu.

Kot je že v navadi se je Topliška noč včeraj zjutraj začela z merjenjem pritiska, sladkorja in holesterola v krvi in kmečko tržnico, nadaljeval pa s sejmom domače in umetnostne obrti, dnevom odprtih vrat Društva upokojencev Dolenjske Toplice, kuhanjem golaža treh županov – domačemu Jožetu Muhiču sta se tokrat pridružila župana pobratenih občin Tuhelj in Rekovac Mladen Hercigonja in dr. Aleksandar Đorđević, otroško delavnico poletni klobuki, prikazom priprave praženega krompirja, ki je bil seveda na voljo tudi za pokušino, parado motorjev starodobnikov pa tudi novejših, osrednjim dogodkov - predstavitveno povorko letos rekordnih 22 občinskih društev, degustacijo županovega piva, nastopom folklorne skupine DPŽ Dolenjske Toplice, poleti z balonom in gasilsko veselico topliških gasilcev.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

