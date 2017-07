Tradicionalna Krtinska deteljica

23.7.2017 | 14:30

Turistično konjeniško društvo Krtina je tudi letos pripravilo tradicionalno krtinsko deteljico. (Foto: J. S.)

Na Krtini je letos prvič slavila Sara Kovačič.

Predsednik Turistično konjeniškega društva Krtina Alojz Rajnar

Krtina pri Šentlovrencu - Turistično konjeniško društvo Krtina je tudi letos pripravilo tradicionalno srečanje konjenikov, poimenovano Krtinska deteljica. Na trinajstem tovrstnem srečanju se je na slikovitem krtinskem otoku, edinem na reki Temenici, včeraj zbralo 25 konjenikov.

Tako kot doslej je domači župnik najprej opravil blagoslov konj in konjenikov, nato pa se je 12 tekmovalcev pomerilo v tradicionalnem snemanju štiriperesne krtinske deteljice v galopu, spretnosti, po kateri se prireditev tudi imenuje, pove predsednik društva Alojz Rajnar.

Letos je slavila Sara Kovačič s Primskovega, ki se je zmage na Krtini veselila prvič. Drugi je bil Blaž Ovnik z Velike Loke in tretji Marjan Možina prav tako z Velike Loke. Na Krtini so tudi tokrat pripravili spremljevalni program, obiskovalci so se denimo lahko pomerili v metanju podkve ali se preizkusili v hoji s hoduljami.

Krtinska deteljica se je sicer pred dobrim desetletjem razvila iz pobude, da bi pripravili blagoslovitev konj in konjenikov ter z leti iz vsega nekaj udeležencev prerasla v večjo prireditev. Medtem je tukajšnje društvo, ki sicer pripravlja tudi vsakoletni velikonočni pohod in jesensko kampiranje, maja pa bdi nad pripravo bolšjega sejma, uredilo tudi sto let stari pod, ki so ga pred petimi leti na krtinski otok pripeljali iz Bratnice, lani pa so zgradili še nov leseni most.

J. S.

