90 let gasilstva na Trebanjskem Bukovju

23.7.2017 | 19:45

Na Vrhtrebnjem so včeraj praznovali 90-letnico tukajšnjega prostovoljnega gasilstva. (Foto: J. S.)

Predsednik PGD Vrhtrebnje Alojz Gliha

Ob jubileju so namenu predali tudi večnamenski odprti prostor, ki bo služil tako gasilcem kot tudi drugim krajanom, predvsem otrokom.

Vrhtrebnje - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Vrhtrebnje je včeraj praznovalo 90-letnico svojega delovanja. Ob jubileju so med drugim namenu predali novo pridobitev - večnamenski odprti prostor pri tukajšnjem gasilskem domu, v katerega so vložili več kot 1.100 delovnih ur in bo služil tako gasilcem kot tudi drugim krajanom.

V vaseh, ki ležijo na zgornjem robu Trebanjskega Bukovja - Grmada, Repče in Vrhtrebnje - so sicer že zelo zgodaj čutili potrebo po medsebojni pomoči, zato so se moški vključevali v takratno Gasilsko društvo Trebnje. Leta 1927 pa so iz trebanjskega društva izstopili in ustanovili svoje, ki se je tedaj imenovalo Gasilsko društvo Repče, pripoveduje predsednik PGD Vrhtrebnje Alojz Gliha.

Na Repčah so nato s prostovoljnim delom zgradili skromen gasilski dom, leta 1956 pa enakega tudi na Vrhtrebnjem, ki so ga skozi desetletja dograjevali do današnje podobe. Leta 2001 se je društvo preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo Vrhtrebnje.

Danes ima društvo 62 članov, od tega je približno tretjina žensk, nekaj je tudi mladih, okrog 20 pa imajo operativnih gasilcev. »Postopoma prihaja nova generacija mladih, tako da bomo v prihodnje tudi naše vrste osvežili,« je še zadovoljen predsednik društva, ki je sicer zadolženo za požarno varnost v vaseh Grmada, Repče in Vrhtrebnje.

Ob praznovanju jubileja so včeraj na Vrhtrebnjem med drugim pripravili gasilsko parado, v kateri je sodelovalo 22 praporščakov ter 81 gasilk in gasilcev, podelili so tudi zahvale in priznanja ter namenu predali nov večnamenski odprti prostor. Zemljišče, ki je bilo zaradi razgibanosti praktično neuporabno, so odkupili že lani, letos pa so prostor na pobudo poveljnika društva Staneta Avguštinčiča tudi uredili.

»Ta prostor bomo gasilci rabili za vaje, saj imamo blizu tudi hidrant,« o pobudi pravi Avguštinčič in dodaja, da večnamenski prostor ni namenjen le gasilcem, temveč tudi krajanom Vrhtrebnjega, Grmade in Repč, predvsem pa otrokom, ki imajo po novem varen in urejen prostor za svojo igro.

J. S.

